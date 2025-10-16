Карлос Насар: Ако ми спрат правата да се състезавам за България, ще трябва да мисля какво да правя с кариерата ми...

3-кратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар призна, че ако от Българската федерация по щанги му спрат правата, ще трябва сериозно да помисли какво да прави със спортната си кариера. Олимпийският шампион от Париж 2024 е желан от редица държави, които го изкушават с големи заплати, като сред тях са Саудитска Арабия, Катар и Бахрейн. Насар е категоричен, че не може да бъде изкушен, но и се надява да не се стига в ситуация, в която да не може да се състезава за България, защото тогава ще трябва да взима много трудно решение за бъдещето си.

Карлос Насар не може да бъде изкушен от други държави

Насар е в открит конфликт с президента на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, който го заплашва със спиране на състезателни права, ако не подпише договор. Щангистът е категоричен, че не иска да има контакт с федерацията, докато Ботев е начело, тъй като смята, че с него българските щанги няма да видят "бели дни". Карлос Насар настоява, че Стефан Ботев трябва да се махне и да дойде нов ръководител, който да върне сигурността в родните щанги.

"Няма как да ме изкушат от други държави. Макар че виждате с нашата федерация какво се случва. Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. И така. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение. Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни. Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях", каза Насар пред "Фокус".

Още: "Нарочно го правеха, разгневих се": Карлос Насар разкри за мръсни номера срещу него

"Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати. Ами, с цялото ми уважение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно! Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи", добави още той.

"Аз не искам да имам никакъв контакт с Федерацията по щанги, докато този човек не се махне. Ако има желание да ме пуска на световни и европейски първенства, което ще помогне и на неговия бюджет, на федерацията за догодина, аз нямам нищо против да си продължавам подготовката, както е била досега. Ако реши вече да ми спира правата, ще трябва да седна и да помисля какво да правя със спортната си кариера", завърши Карлос Насар.

Още: Шефът на щангите: Никой не е карал Карлос Насар насила да се снима с Делян Пеевски