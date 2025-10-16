Най-важните новини за деня: 16 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 октомври 2025 г.

"НОРМАТА Е ЯСНА, ТОВА СА ПРОЦЕДУРНИ ХВАТКИ": ВСС ОТКАЗА ДА ПИТА ПАРЛАМЕНТА ЗА МАНДАТА НА САРАФОВ

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандата на т.нар. "трима големи" в съдебната система - главния прокурор и председателите на върховните съдилища. Нито един от магистратите не гласува "за", а 15 бяха "против". Правосъдният министър Георги Георгиев свика Пленума на 16 октомври, за да решат двете колегии - прокурорската и съдийската, дали да отправят искането до парламента. "Това е форматът, който може по този въпрос да се произнесе. Няма как министърът на правосъдието, представител на изпълнителната власт, да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт", обясни Георгиев във връзка с предложението на Съдийската колегия.

ИМАМЕ ЛИ ВСЪЩНОСТ И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР: ГОВОРИ СЪДИЯ АТАНАСКА ДИШЕВА (ВИДЕО)

Имаме ли всъщност и.ф. главен прокурор? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет (ВСС): “Боя се, че не може да бъде даден лесен отговор на този въпрос“. Припомняме, че Върховният касационен съд (ВКС) в началото на октомври постанови, че от 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов няма легитимни правомощия като и.ф. Главен прокурор. Веднага Прокурорската колегия и самият Сарафов неглижираха решението на ВКС. Същевременно обаче Съдийската колегия на ВСС определи за и.д. председател на ВАС Мариника Чернева, която замени Георги Чолаков, който също беше с изтекъл мандат. Две колегии във ВСС, два аршина.

СЪДЪТ ПУСНА ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ БИВШИЯ СТОЛИЧЕН ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НИКОЛА БАРБУТОВ

Преди минути Софийският градски съд пусна под домашен арест бившия столичен заместник-кмет Никола Барбутов. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Преди месец Aпелативният съд освободи съветника му Петър Рафаилов срещу парична гаранция.

БЛАГОМИР КОЦЕВ ПАК НЕ БЕШЕ ПУСНАТ ОТ АРЕСТА, БИВШ СПЕЦСЪДИЯ ОТКАЗА ДА СИ НАПРАВИ ОТВОД

Софийският апелативен съд за пореден път отказа да освободи варненския кмет Благомир Коцев от следствения арест. Решението на САС бе взето на заседание днес, 16 октомври. Определението бе взето с 2:1 гласа. За продължаване на задържането са председателят на състава Красимира Костова и докладчикът Нина Кузманова, а Андрей Ангелов подписа определението с особено мнение. Преди произнасянето на съда Красимира Костова отказа да се отведе от делото, а съдът отхвърли искането на защитата в процеса да не участва и прокурор Калин Близнаков.

МИСТЕРИОЗНИЯТ ДЕПУТАТ ПО ДЕЛОТО "КОЦЕВ": И СЪДЪТ ОТКАЗА ДА РАЗПИТА АСЕН ВАСИЛЕВ

Софийският апелативен съд е отказал да разпита председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, обяви самият бивш финансов министър на 16 октомври. Именно за Василев се твърди, че е неидентифицираният депутат, заради който разследването се води в столицата - под надзора на Софийска градска прокуратура, която е единствената с правомощия да работи по казуси, касаещи народни представители, министри и висши чиновници.

ЗАРАДИ НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЛУЖБИТЕ: РАДЕВ ОБЯВИ ГОЛЯМА ПРОМЯНА ЗА ОХРАНАТА СИ

Президентът Румен Радев изпрати писмо рано тази сутрин до Началника на Националната служба за охрана (НСО) във връзка с приетите изменения в Закона за НСО. В него той съобщава, че "в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти".

ЖЕЛЯЗКОВ ПРЕГОВАРЯ С ИТН И БСП ЗА НОВ КАБИНЕТ С ДПС, НА ДНЕВЕН РЕД СА НОВИ МИНИСТРИ И НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Премиерът Росен Желязков е провел спешни политически преговори с коалиционните партньори от БСП и ИТН с цел бъдещето на управленската конструкция и включването на "ДПС-Ново начало" като коалиционен партньор в нова управленска конструкция. От формациите на Атанас Зафиров и Слави Трифонов са декларирали необходимост от време за допитване до колективните си органи относно финалното решение за бъдещото преформатиране на правителството, пише "24 часа".

ПАРЛАМЕНТЪТ ВТОРИ ДЕН Е БЛОКИРАН: ГЕРБ ПРОДЪЛЖАВА БОЙКОТА СЛЕД ИЗБЛИКА НА БОРИСОВ

Народното събрание за втори пореден ден не успя да събере необходимия кворум, след като депутатите на ГЕРБ отново отказаха да се регистрират в пленарната зала. Причината за парализата в парламента е политическата закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който след слабото представяне на партията на частичните избори в Пазарджик обяви, че повече няма да осигурява кворума за работата на Народното събрание.

"БОРИСОВ КАПИТУЛИРА И ПРЕДАВА ВЛАСТТА НА ПЕЕВСКИ. ТОВА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА ПОВЕЧЕ": РАДЕВ КАЗА "МОЯТА ПАРТИЯ"

"Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това недемократично и нелегитимно действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите, вкл. тези на ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-сетне да се разбере, че избирателите не са крепостни." Това коментира пред журналисти президентът Румен Радев в четвъртък малко след като за втори ден парламентът не заработи, поради липсващ кворум и заради трусовете в управлението след брифинга на лидера на ГЕРБ във вторник.

ПЪРВИТЕ 50 "МАГАЗИНА ЗА ХОРАТА" НЯМА ДА СА ЧИСТО НОВИ ОБЕКТИ, СТАРТИРАТ В АМБИЦИОЗЕН СРОК

Дългоочакваните "Магазини за хората", по които няма яснота дали се работи активно и дали ще стартират с обещания от властта краен срок до края на 2025 г., се оказа, че няма да са чисто нови търговски обекти, а ще се помещават в съществуващи вериги магазини и платформи. Това става ясно от отговора на земеделския министър Георги Тахов на въпрос по парламентарен контрол от депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Мартин Димитров, показа справка на Actualno.com.

ЗАЩО СПОРТНАТА СИСТЕМА Е СЧУПЕНА И КАКВО НАПРАВИХА ПОЛИТИЦИТЕ? ГОВОРИ ИВАН НЕДЕЛЧЕВ (ВИДЕО)

Българската спортна система е счупена. Това, което е създадено през годините, е порутено, всеки се оправя сам. Това заяви в предаването "Студио Actualno" д-р Иван Неделчев, здравен консултант и преподавател в НСА "Васил Левски", коментирайки състоянието на българския спорт у нас в контекста на появата на снимката на Карлос Насар с Делян Пеевски.

КАК БЪЛГАРИЯ ЩЕ СВАЛЯ ДРОНОВЕ, ДОКЪДЕ СМЕ С F-16: КОМАНДИРЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС С ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Българската армия няма антидрон система, с която "да се спират сериозните дронове". Работим усилено да променим това - думите са на командира на ВВС генерал-майор Николай Русев, който съобщи букет от интересни новини и важна информация. Той каза очевидното за всеки, който следи малко по-изкъсо войната в Украйна - нерентабилно е да се ползват изтребители с ракети за сваляне на дронове (защото ракетите са в пъти по-скъпи от дроновете, а дроновете като количество могат да бъдат изключително много в рамките на една операция), но за България, както показа и опитът в Полша от началото на есента, засега това е начинът.

ЕС С ОФИЦИАЛЕН ПЛАН: ИМАМЕ 5 ГОДИНИ ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ВОЙНА С РУСИЯ

Страните от ЕС имат пет години, за да се подготвят за война с Руската федерация, сочи военен план, който ще бъде представен от Европейската комисия в четвъртък, но вече е видян и цитиран от Bloomberg и Politico. „До 2030 г. Европа се нуждае от достатъчно силна европейска отбранителна позиция, за да възпира по убедителен начин своите противници, както и да отговори на всякакви агресии“, се казва в проекта на плана, който вече е бил обсъден от министрите на отбраната. Той ще бъде представен на евролидерите следващата седмица.

"ВРЕМЕТО НА ПУТИН ИЗТИЧА": ДИКТАТОРЪТ ГУБИ ВОЙНАТА И ГОТВИ ЕСКАЛАЦИЯ

Русия е изправена пред нова, по-сериозна заплаха – не само финансово изтощение, а и перспектива за продължителен спад на цените на петрола, пише The Telegraph. Саудитска Арабия и страните от Персийския залив заливат пазара, а това може да нанесе тежък удар върху руските приходи.

ТРЪМП МИСЛИ ДА НАКАРА КИТАЙ ДА ПЛАТИ ЗА ПОБЕДА НА УКРАЙНА НАД ПУТИН И РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп работи по създаването на Фонд за победа на Украйна, който ще бъде финансиран от нови американски мита срещу Китай. Той е възложил на министъра на финансите Скот Бесент да обсъди този план с европейските си колеги преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон в петък, 17 октомври. Това пише британското издание The Telegraph.

ХИЛЯДИТЕ РУСКИ МИШЕНИ, УЧАСТИЕТО НА САЩ И ОТГОВОРЪТ НА МОСКВА: ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ЗНАЕ ЗА РАКЕТИТЕ "ТОМАХОУК"

Ако доставката на ракети „Томахоук“ от САЩ към Украйна се осъществи, близо 2000 руски военни цели, включително 76 летища, ще попаднат в обсега им. Анализатори твърдят, че това би могло значително да промени баланса на силите и потенциално да даде възможност на Киев да започне контраофанзива. В зависимост от версията, оръжието има обхват съответно от 1600 и 2500 км. По-голямата част от цитирания брой военни съоръжения, а и столицата Москва, биха попаднали в обсега дори на първата версия.