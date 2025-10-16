"Над 30 000 санкции – и вижте как лидерите на един куп държави гледаха с големи очаквания как ще се справим. Байдън сам себе си погуби, върна му се като бумеранг, че нашата икономика ще се разори. Не се разори. Сега Макрон тръгна по този хлъзгав път – нашият отговор трябва да дойде чрез ръст на икономиката, опазване и увеличение на жизнения стандарт. И по света ще намалеят тези като Байдън, Макрон и Мерц, защото те са мухъл, отпадъци. Мухълът ще погине, когато лъчите на светлината на нашата родина го достигнат. Нека работим така, че всички видят, че е по-добре да бягат от политиката – на света ще му е по-добре". Думите са на председателя на Думата (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин - Още: Великобритания наложи санкции срещу "Лукойл", "Роснефт" и руския сенчест флот

Russian State Duma Speaker Vyacheslav Volodin called Biden, Macron, and Merz “mold that will perish when the rays of light from our country reach them.” Another unhinged rant from Moscow’s political elite. pic.twitter.com/hiPgJxfoR6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2025

И на техния фон, особено за ръста на икономиката – Юрий Валко, председател на Съюза на руските автосервизи, обяви, че собствениците на бензиностанции в Русия слагат изкуствено добавки, за да повишат октановото число на бензина и така да няма поскъпване заради недостиг. С други думи, става въпрос за разреждане на горивата, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA, а цитат от думите на Валко публикуваха "Национальная служба новостей" и прокремълският телеграм канал Baza. Съответно, Валко добавя, че вече има немалко сигнали за повреден двигатели, специално в китайски марки автомобили, които не са пригодени за гориво с много високо октаново число – нещо, което беше предвидимо предвид и налагане на официална политика от руската държава по въпроса, припомнете си – Още: Кризата с бензина: Русия готви мярка, с която ще съсипе колите си. Взрив в още една руска рафинерия (ВИДЕО)