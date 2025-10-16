В защита на животните: Забраниха осиновяването на черни котки заради Хелоуин

Властите в испанския град Тараса взеха необичайно, но предпазливо решение – временно да забранят осиновяването на черни котки. Мярката ще остане в сила през целия месец на Хелоуин, тъй като именно тогава традиционно се наблюдава засилен интерес към тези животни. Според местните власти и организации за защита на животните, черните котки често се вземат не от истински любители на животни, а заради суеверия, ритуални цели или дори просто като украса, свързана с празника. След като празничният период отмине, много от тези котки биват изоставяни или попадат в опасни ситуации.

Снимка: iStock

Затова общината е решила да въведе временна забрана върху осиновяването и временното приютяване на черни котки в периода от 1 октомври до 10 ноември. Идеята е да се предпази както доброто име на тези често неразбрани животни, така и самите котки от възможна злоупотреба. Мярката се основава на препоръките на редица организации за защита на животните, които от години предупреждават за рисковете, свързани с популярността на черните котки около Хелоуин.

Решението е взето „поради настъпването на периода на Хелоуин и съгласно критериите за предпазливост, прилагани от различни организации за защита на животните“, добавят властите в града, разположен в североизточния регион на Каталуния.

Снимка: iStock

"Като украса"

Местният вестник Diari de Terrassa цитира миналата седмица съветника по въпросите на хуманното отношение към животните Ноел Дуке, който казва, че исканията за осиновяване на черни котки се увеличават около Хелоуин "за ритуални цели" или ""като украса", защото "е забавно".

Кметството „не можеше да си затвори очите“ пред „ужасяващ проблем“, заяви Дуке.

Организациите за защита на животните предупреждават, че котките могат да бъдат наранявани, убивани или използвани като "реквизит по време на хелоуински ритуали", съобщават от Barron's.

Снимка: iStock

Изключения от забраната ще се правят само в случаи, които са „надлежно обосновани и оценени от техническия екип на центъра, при пълна гаранция за безопасност и надеждна история на кандидата за осиновяване", съобщиха от службата за защита на животните.

Обичайният процес по осиновяване и временно приютяване ще бъде възобновен след Хелоуин, добавят властите, като не изключват възможността подобна забрана да бъде въведена и в бъдеще.

Според данни на общинските власти, в Тараса живеят над 9 800 котки.