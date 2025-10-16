Хилядите руски мишени, участието на САЩ и отговорът на Москва: всичко, което се знае за ракетите "Томахоук"

Ако доставката на ракети „Томахоук“ от САЩ към Украйна се осъществи, близо 2000 руски военни цели, включително 76 летища, ще попаднат в обсега им. Анализатори твърдят, че това би могло значително да промени баланса на силите и потенциално да даде възможност на Киев да започне контраофанзива. В зависимост от версията, оръжието има обхват съответно от 1600 и 2500 км. По-голямата част от цитирания брой военни съоръжения, а и столицата Москва, биха попаднали в обсега дори на първата версия.

Американският президент Доналд Тръмп все още обмисля дали да прати ракетите на Украйна, като наскоро заплаши диктатора Владимир Путин, че ако не седне на масата за преговори, оръжията наистина ще потеглят към Киев. Издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл отвърна, че това би влошило отношенията между Русия и САЩ, и посочи, че Москва щяла да се защити с ново оръжие: Как светът да мисли, че Украйна не иска мир: Путин ухажва САЩ и си измисля "отстъпки", а всъщност плаши с ядрено оръжие (ВИДЕО).

САЩ ще имат контрол над "Томахоук", ако ги пратят в Украйна

Ракетите „Томахоук“ обикновено се изстрелват от кораби или подводници. Те обаче могат да се изстрелват и от сушата. За целта украинските въоръжени сили ще се нуждаят от специализирани пускови установки – ракетната система със среден обсег Typhon на американската армия или ракетната система с голям обсег на морската пехота, пише Financial Times.

Ако има одобрение, ракетите биха могли да бъдат доставени сравнително бързо. Вероятно е да бъдат използвани и поддържани от американски подизпълнители, а не от украински военни, добавя изданието. Високопоставен западен представител е казал, че този подход минимизира риска от ескалация и предотвратява прехвърлянето на чувствителни технологии.

Обучението на украинските войски би било ограничено, тъй като ракетите „Томахоук“ изискват сложни навигационни и насочващи системи, а „черните им кутии“ са под контрола на САЩ.

Остава неизвестно и колко ракети „Томахоук“ Щатите ще са склонни да продадат на своите съюзници за последваща доставка в Украйна. В крайна сметка американската армия ги изразходва по-бързо, отколкото ги купува. Например от 2022 г. насам САЩ са закупили само 202 ракети, но са използвали поне 124 от 2024 г. насам (срещу хутите и Йемен). В продължение на повече от четири десетилетия американците са използвали над 2300 от тези ракети в бойни действия.

В момента арсеналът на САЩ може да съдържа около 4150 ракети „Томахоук“, казва бившият служител на Пентагона Марк Кансиан, който подчертава, че американците все пак биха били склонни да се разделят със „стотици“ от тях.

"Ако предоставим ракети "Томахоук", то ще бъде малка пратка, което означава, че Зеленски ще трябва да бъде много внимателен при използването им", отбелязва бившият заместник-помощник на министъра на отбраната на САЩ Джим Таунзънд.

Ракетите ще бъдат използвани само срещу най-стратегически важните цели с най-голям шанс за успех. САЩ вероятно ще контролират строго целите, за да предотвратят ескалация. Въпреки това намесата във войната в Украйна от страна на Щатите може да бъде по-скоро символична, отколкото решаваща, добавя FT.

Само "Томахоук" няма да променят хода на войната, имат уязвимости

Само доставката на ракети „Томахоук” на Украйна е малко вероятно да промени хода на пълномащабната война, подпалена от диктатора Владимир Путин, смята друго престижно американско издание - The Wall Street Journal. Анализатори казват, че за да постигне съществена промяна, Белият дом ще трябва да предостави оръжията в големи количества.

Дори и в този случай ракетите биха могли да бъдат уязвими за руските системи за противовъздушна отбрана, отбелязва изданието. Пентагонът ще трябва и да снабди Украйна с наземни пускови установки, способни да изстрелват "Томахоук", а те към момента са в недостиг. Typhon са част от американските усилия да се възпре Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Не се изключва възможността други наземни пускови установки да бъдат адаптирани за изстрелване на ракети „Томахоук“. Те могат да бъдат изстрелвани и от наземната пускова установка Mk-41, която обикновено се намира на корабите на ВМС на САЩ, но е модифицирана за използване на сушата.

Друг проблем е, че американската администрация все още не е разбрала напълно как Москва ще реагира на такава стъпка. Въпреки това зависимостта на Украйна от САЩ за обучение и разузнаване ще гарантира контрола на Вашингтон върху начина, по който се използват ракетите, потвърждава WSJ. Това би могло да намали риска Украйна да ги използва срещу чувствителни руски цели.

Американски официални лица казват, че доставката и обучението на украинските войски за използването на тези системи може да отнеме няколко месеца, ако Тръмп даде зелена светлина. Поддръжниците на тази идея смятат, че прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна може да насърчи други западни страни да предоставят повече системи с голям обсег на Киев.

Експерти: Това няма да е ескалация, а отговор на руската ескалация

Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) доставката на ракети „Томахоук“ от САЩ няма да доведе до значително ескалиране на войната на Русия срещу Украйна, а вместо това ще изравни "мача", що се отнася до използването на руски крилати ракети с голям обсег срещу Украйна. Русия редовно изстрелва широка гама от крилати далекобойни ракети, които са сравними с „Томахоук“ - например тези от серията „Х“, крилатите „Калибър“, аеробалистичните „Кинжал“ и балистичните „Искандер“. Москва използва повечето от тези ракети от 2022 г. насам, за да нанася удари срещу Украйна, а през 2023 г. започна да ползва и крилати ракети „Искандер-К“. Русия ескалира войната си в Украйна, като през ноември 2024 г. проведе безпрецедентен удар с балистични ракети със среден обсег със системата „Орешник“. Москва обеща да разположи „Орешник“ в Беларус до края на тази година.

Големият обсег и значителният полезен товар на „Томахоук“ биха позволили на украинската армия да нанесе съществени щети на ключови руски военни обекти, разположени дълбоко на руска територия, като фабриката за дронове „Шахед“ в Елабуга (Република Татарстан) и военновъздушната база „Енгелс-2“ в Саратовска област, от която стратегически бомбардировачи излитат и после изстрелват крилати ракети срещу Украйна, отчита ISW.

НАТО с прогноза за отговора на Русия срещу "Томахоук"

Русия вероятно ще отговори на прехвърляне на американски ракети „Томахоук” в Украйна не с разработване на нови оръжия, а със засилени заплахи и масирани удари по украински градове. Това заяви високопоставен представител на НАТО преди срещата на министрите на отбраната на Алианса в Брюксел вчера, 15 октомври.

"Ще продължим да виждаме безотговорна реторика, ядрени заплахи. Възможно е да станем свидетели и на ескалация по фронтовата линия и мащабни наказателни удари. Но Русия няма да може да направи нищо неочаквано“, са думите му, цитирани от беларуската опозиционна медия Nexta. Според него „Томахоук“ няма да променят баланса на силите, но ще подобрят съществуващите възможности на Украйна за удари на голямо разстояние.

