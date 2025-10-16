Министър Вълчев: Продължителното стоене пред екрани води до проблеми с логическото мислене и математиката

Наблюдава се поколенчески проблем с математиката, този факт е отчетен от Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Това се дължи на неспособността за концентрация вследствие на продължителното стоене пред екрани, което води до увреждането на мозъка. Това каза пред журналисти в Сандански министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който присъства на откриването на Младежки център в града.

По-рано днес той коментира, че от години се констатират притеснително слаби резултати по математика и по природни науки. Употребата на мобилни устройства уврежда в най-голяма степен точно тази част на мозъка, която е свързана с логическо мислене и концентрацията, отбеляза министърът. "Оттам страдат и уменията по математика. Това е един от парадоксите на дигиталната ера - че ако искаме да ги подготвим за ера на изкуствения интелект, ще трябва да им скрием екраните, защото ги увреждаме", каза министърът.

Малко страни до момента са въвели забрана за използване на социалните мрежи за деца до 15 години, отбеляза Вълчев. По думите му повечето държави обсъждат въвеждането на такава забрана, която не става с контролен орган, а с технически ограничения. С такива разполагат мобилните оператори и операторите на социални мрежи.

"Родителите са безпомощни"

Още не сме стигнали до момента да обсъждаме как да стане ограничаването на достъпа на деца до социалните мрежи. Аз не съм предложил ограничаване на ползването на социални мрежи от деца. Предложих да направим дебат, защото има достатъчно солидни доказателства, че мобилните телефони имат зловредно въздействие и най-малкото си заслужава да проведем този разговор, допълни министърът на образованието и науката.

"Провеждайки този разговор, голяма част от родителите ще чуят, че това е вредно. Аз съм убеден, че голяма част от родителите го знаят, но са безпомощни да ограничат достъпа на децата", каза още Красимир Вълчев.

Министър Вълчев отбеляза, че голяма част от учителите и директорите са призовали за въвеждането на забрана на мобилните устройства в училище. Министърът изрази надежда такава забрана да помогне на родителите. Според него е важно децата да се възпитават да се въздържат от всичко, което има пристрастяващ ефект.

По думите на образователния министър един от проблемите със социалните мрежи е, че - подобно на хазарта и други зависимости, те имат пристрастяващ елемент. В голяма част клиповете в социалните мрежи са със съдържание, в което умишлено са заложени пристрастяващи елементи, посочи министър Вълчев. Това, по думите му, активира постоянно допаминов цикъл в мозъка и детето не може да остави телефона. Такъв ефект се наблюдава и при възрастните, каза още образователния министър, който поясни, че изследвания доказват, че това негативно въздействие е по-голямо при децата, отколкото при възрастните. "Колкото по-малки децата, толкова това въздействие е по-силно", завърши министърът.

