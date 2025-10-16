Войната в Украйна:

Дете е с опасност за живота след токов удар от електрически стълб

16 октомври 2025, 21:05 часа 316 прочитания 0 коментара
Дете е с опасност за живота след токов удар от електрически стълб

11-годишно дете пострада тежко от токов удар от електрически стълб. Детето се е качило на него по време на междучасие в етрополското село Лопян. Директорката на училището разказа, че то отишло да близката гора и се е качило на стълба. Ученикът е настанен в "Пирогов" с 26% изгаряния, вече е без опасност за живота. Следващата седмица лекарите ще решат дали ще го оперират.

Директорката на училище "Христо Ботев" в село Лопян каза, че 11-годишният Исус не са качва за първи път на стълба в гората над училището. "Така казват децата, след като се е случило са казали, че и предния ден се качвал, но не стигнал до високото ми е слязъл и е влязъл в час", казва тя.

Вчера обче 11-годишният Исус и трима негови приятели от по горните класове не се връщат в час. "По време на инцидента на спортната площадка към училището, която в момента се довършва е имало майстори, те са първите, които чуват писъците и се притичват на помощ", коментира Мария Фернинадова, директор на ОУ "Христо Ботев" в село Лопян.

"Един от работниците е свалил детето, което се е качило на стълб с високо напрежение, фелдшерката му е направила сърдечен масаж, детето е дошло в съзнание. Палаво си е по принцип, често се случва да бяга от час, госпожата го намира или се обаждаме на родителите", добави тя.

Според роднините на 11-годишния ученик обаче в училището контролът е слаб. "Тука тези учителки не ходят по децата, те се крият вътре, в дирекцията и не ги интересува за малките деца. Утре, вдругиден пак ще стане беля. Той е добро момче, кротък е, не е такъв", казва той.

Майката и бащата на пострадалото дете намираме напът от Пирогов към село Малки Искър, където живеят с другия си по -малък син. Недоволни са , че в училището няма охрана ,a дворът не е обезопасен. "Защо няма домакин, защо няма охрана, всяко едно училище има охрана и домакин да ги вкарва вътре", каза Зоро, баща на Исус.

Детето е в съзнание и контактно, другата седмица лекарите ще преценят дали се налага присаждането на кожа на обгорените места. По случая е образувано досъдебно производство.

Елин Димитров
