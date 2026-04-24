Силен вторичен трус разклати остров Крит

24 април 2026, 14:16 часа
Снимка: iStock
Силен вторичен трус с магнитуд 5 по Рихтер е бил регистриран в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай". Земетресението е засечено в морето в района на остров Крит. Рано тази сутрин в същия район беше регистриран трус с магнитуд 5,8 по Рихтер. Според института по геодинамика към Атинската обсерватория земетресението е било по-слабо - 5,7 по Рихтер.

Епицентърът силния вторичен трус е бил на около 18 километра южно от Крит на дълбочина 7,7 километра.

До момента са регистрирани около 20 вторични труса след силното земетресение от сутринта, предаде гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА. Пред агенцията директорът на института Василис Карастатис е заявил, че честотата на вторичните земни трусове е голяма, но сеизмичната активност след силния трус се развива нормално. Според Карастатис природното явление с подобен интензитет е естествено за региона.

Няма данни за пострадали и нанесени щети.

Виолета Иванова Отговорен редактор
