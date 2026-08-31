Водят ли се тайни преговори за приключване на войната в Украйна?

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент се среща с руска делегация, за да обсъдят плана на американският президент Доналд Тръмп за мир в Украйна. Това съобщиха американски медии като се позоваха на свои източници. Fox News уточни, че Бесент се е срещнал със своя руски колега Антон Силуанов и пак му е представил вече позабравения план от 28 точки за мир. Това е станало на среща в рамките на срещата на финансовите министри на Г-20.

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Припомняме, че по-рано миналата седмица директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пътува до Москва, където прекара няколко часа. Според различни източници, той е бил в Русия, за да предложи провеждането на тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски, на която да бъде договорен мирен план за край на войната в Украйна.

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По-рано днес лидерът на един от големите съюзници на Русия — Индия, Нарендра Мори, призова публично Владимир Путин да сложи край на войната. "Всеки ден, в който войната продължава, човечеството по същество е върнато с една крачка назад, но всяка стъпка към мир дава на цялото човечество реална надежда за мир. Трябва да преминем от безкрайна война към край на войната, към край на военните действия. И ще трябва да се движим точно в тази посока. Това е от решаващо значение за цялото човечество. Трябва да разрешим всички проблеми мирно; цялото човечество изисква това. И това е посланието на Индия, наред с други неща: Индия е страната на Ганди, страната на Буда – това е нашето послание", заяви Моди. В отговор руският президент заяви, че "Русия се насочва към приключване на украинския конфликт". Размяната на реплики се случи по време на форум в Киргизстан.

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