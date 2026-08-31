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Литва: Срещата на шефа на ЦРУ в Москва постигна целите си

31 август 2026, 22:35 часа 642 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Литва: Срещата на шефа на ЦРУ в Москва постигна целите си

Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че посещението на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е било насочено към намаляване на регионалните напрежения, като той е бил информиран от САЩ за съдържанието на преговорите, предаде ДПА.

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„На този етап мога да кажа, че срещата постигна поставените цели и бе насочена към намаляване на напрежението в региона“, каза Науседа във Вилнюс, цитиран днес от литовските медии. „Наистина се надявам, че това послание е достигнало до режима в Кремъл навреме“, добави президентът на Литва. Науседа не предостави допълнителни подробности, позовавайки се на договорения с Вашингтон подход към тази тема. Необявеното посещение на Ратклиф в Москва миналата седмица предизвика спекулации в цял свят относно целта на пътуването и възможното съдържание на разговорите, отбелязва ДПА.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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