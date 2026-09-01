Катастрофа край Търговище, трима са откарани за преглед в болница

Трима души са откарани за преглед в болницата в Търговище след пътнотранспортно произшествие, станало тази вечер на околовръстния път на града при разклона за село Лиляк, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на вътрешните работи (ОД МВР) Ани Кръстева.

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Сигналът за инцидента е получен около 20:40 ч. в оперативната дежурна част на МВР в Търговище. В катастрофата са участвали три леки автомобила. По първоначални данни към момента няма данни за сериозно пострадали, но трима са откарани за преглед в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в областния град.

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Движението в участъка не е преустановявано, като се регулира от екипи на сектор „Пътна полиция“ и Районното управление в Търговище. От полицията призовават водачите да се движат със съобразена скорост, докато се извършва оглед на местопроизшествието.

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