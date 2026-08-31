Пореден саботаж? Пожар избухна във фабрика за дронове за Украйна

Пожар избухна през нощта в обект на полската отбранителна компания WB Electronics в град Скаржиско-Каменна. В предприятието се произвеждат компоненти и системи за дронове, използвани от полската и украинската армия. Огънят е бил потушен за около два часа. Няма пострадали.

WB Electronics е най-голямата частна отбранителна компания в Полша. Властите не изключват версията за умишлен палеж.

Според полското издание Onet охранителни камери са заснели маскиран човек, който около полунощ е проникнал на територията на предприятието през оградата. По-късно в близост до обекта са открити раницата и пуловерът му. Още: Дронове и ракети: Технопарк до Москва горя, МиГ срина сграда на ФСБ, взрив в руски оръжеен склад, Украйна под обстрел (ВИДЕО)

Към момента няма официално потвърждение, че пожарът е резултат от саботаж, но случаят привлича внимание на фона на поредица от подозрителни инциденти, свързани с отбранителни предприятия в различни европейски държави.

⚡️ A series of acts of sabotage in Europe? A drone factory supplying Ukraine may have been set on fire in Poland



A fire broke out overnight at a WB Electronics facility in Skarżysko-Kamienna, where components and systems for drones used by the Polish and Ukrainian militaries are… pic.twitter.com/3nG1tGG1LJ — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

В края на август трима души бяха арестувани в Словакия по подозрение, че са планирали да подпалят предприятие на украинския производител на дронове Skyeton.

Тогава отговорност за подготвяния палеж пое малко позната групировка, представяща се като GCAW1984. Тя заяви, че смята военните обекти за "легитимни цели" в борбата си за демилитаризация на обществото.

Според анализ на The Insider обаче декларацията на групировката е написана от човек, чийто роден език е руски. Още: Тайната подкрепа на САЩ: Байдън е помагал на украинската индустрия за дронове

Серията от инциденти предизвиква допълнителни подозрения за възможна координирана кампания за саботаж срещу компании, които произвеждат или доставят военно оборудване за Украйна. Засега обаче няма публични доказателства, които да свързват отделните случаи или да потвърждават участие на конкретна държава.

Полските власти продължават разследването на пожара в Скаржиско-Каменна, като една от основните версии остава възможността огънят да е бил предизвикан умишлено.