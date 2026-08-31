"Ще ме обесят": Защо Путин не може да спре войната

Владимир Путин се страхува за физическата си безопасност, ако не постигне заявените си цели във войната срещу Украйна. Точно затова той не може да прекрати войната, а дори е принуден да търси ескалация на конфликта, се казва в материал на The ​​Economist, като изданието се позовава на източници, близки до Кремъл, членове на руския елит и западни представители.

Източниците твърдят, че след няколко седмици обсъждане през лятото, Путин изглежда се е спрял на по-нататъшна ескалация. Един от тях, който е близък до Путин от години, смята, че той е възприел посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф като знак за слабост от страна на САЩ. Според източника, Путин е интерпретирал по подобен начин и посещението на директора на ЦРУ Уилям Бърнс в Москва през ноември 2021 г., когато той е отишъл да го предупреди за последствията от нахлуването в Украйна. Три месеца по-късно Русия започна пълномащабна война.

Според източниците на вестника ключовата причина за продължаването на войната остава запазването на личната власт на Путин.

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Един от източниците на вестника казва, че основният проблем вече не е толкова сриващата се икономика или липсата на военен успех, а по-скоро загубеното време: почти пет години война изглеждат като провал. Друг представител на елита смята, че в руското общество расте усещането, че "кралят е гол" и слабостта на Путин става все по-очевидна.

Путин вероятно смята, че прекратяването на войната, без да е постигнал дори минималната цел за контрол над целия Донбас, може да застраши физическата му сигурност. Според вътрешен източник, Путин веднъж е казал пред доверени лица: "Ще ме обесят".

Продължаването на войната в сегашния ѝ формат не е добро решение за Кремъл. Ако се продължи по инерция както досега, само ще се пилеят икономически ресурси, казва представител на руския елит. Затова според The Economist, Кремъл ще засили хибридната си война срещу западните съюзници на Украйна и ще саботира логистични маршрути и европейски фабрики, произвеждащи оръжия за Киев. Междувременно западните разузнавателни агенции смятат, че Путин не е заинтересован от директен военен сблъсък с НАТО.

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