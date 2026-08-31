Дяволът си има име. 143 млн. руснаци са отговорни заедно с него за кървавото клане

"Дяволското зло си има много ясно име. То крачи по нашата земя и името му е Путин. Тази измет трябва да носи най-висшата, неизбежна отговорност пред Бога и хората за всяка украинска сълза, за всяка съсипана съдба." Това пише бившият президент на Украйна Виктор Ющенко в профила си във Фейсбук по повод трагедията в село Мила, в близост до Буча, Киевска област, на 28 август, когато след руска въздушна атака избухна склад с боеприпаси. Жертвите по последни данни са 38, 4 души се водят в неизвестност, 52-ма са ранените, а над 370 са евакуираните.

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Публикуваме обръщението на Ющенко към украинците без съкращения:

"Скъпи украинци!

Днес скръбта обгръща земята ни, а болката пронизва душите ни. Към три часа следобед сме загубили 37 живота... Това не е просто страшна цифра. Това е страшна рана на тялото на Киевска област, Бучански район и село Мила, където отново се проля невинна украинска кръв.

Най-тежкият кръст на този ден са две момичета, два наши ангела. Едното дете е двегодишно бебе, което още се е учило до ходи и да изговаря първите си думи на родния си език. Другото е 14-годишно момиче, което имаше целия свят пред себе си, първата си любов, своите мечти и чисти надежди.

Те трябваше да имат дълъг живот пред себе си, да растат под синьото украинско небе, да изградят нашата свободна Украйна, мечтата на поколенията. Но животът им беше прекъснат в самия си разцвет, жестоко и подло. Сърцето ми се къса от отчаяние.

Искам да попитам всеки един от вас, искам да попитам целия свят: все още ли се чудите кой им отне детството и живота?

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Това дяволско зло си има много ясно име. То крачи по нашата земя и името му е Путин. Тази измет трябва да носи най-висшата, неизбежна отговорност пред Бога и хората за всяка украинска сълза, за всяка съсипана съдба.

Но нека бъдем честни докрай. Заедно с него, всички 143 милиона руснаци носят отговорност за това кърваво клане. Именно те, със своето мълчание, със своя сляп и покорен избор, доведоха този палач на власт и го държат на трона вече десетилетия. Всеки един от тях, който безучастно наблюдава смъртта на нашите деца, е един малък Путин. Това е техният тежък грях и вечно проклятие, което ще лежи върху рода им до седмо коляно.

Украински народе! Ще изплачем тази болка, но няма да се огънем. Ще запомним всяко име, всяка светла душа.

Моля се за нашите малки ангели, за всеки, който загина на нашата многострадална земя."