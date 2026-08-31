Съдът във Финландия отмени доживотния затвор за военнопрестъпник, зам.-командир на "Русич"

Апелативният съд в Хелзинки намали присъдата на Воислав Торден (известен още като Ян Петровски или "Славян"), бивш заместник-командир на неонацистката диверсионно-щурмова разузнавателна група "Русич", по дело, свързано с военни престъпления, извършени в Украйна през 2014-2015 г. Това съобщи финландската медия Yle.

Съдът замени доживотната му присъда с 12,5 години затвор, като изключи две от петте обвинения в обвинителния акт. Твърди се, че по делото не са представени достатъчно доказателства, за да се докаже, че самият Торден е стрелял по ранени украински войници. Според съдебното решение, Торден не носи лична или отговорност като командир за стрелбата по ранени украински войници.

Апелативният съд обаче установи, че Торден е открил огън по украински войници по време на засада, организирана с украинско знаме, като по този начин е извършил военно престъпление.

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Торден отрича обвиненията.

Биография

Петровски е роден през 1987 г. и прекарва детството си в Санкт Петербург. През 2004 г. майка му се омъжва за норвежки гражданин и се мести в Осло. 16-годишният Петровски се мести там с нея. По-късно започва да пътува до Русия, където среща Алексей Милчаков, лидер на неонацистката ДШРГ „Русич“ и бивш десантчик. През 2014 г. те отиват да се бият в Донбас на руска страна. През септември същата година, близо до село Щастя в Луганска област, бойци от "Русич" устройват засада и унищожават конвой на батальон "Айдар". Милчаков, който е участвал в това, открито описва как е позиравал за снимки с телата на падналите украински войници и как бойците на "Русич" са отрязали ушите на някои от убитите.

През 2016 г. Петровски е депортиран от Норвегия в Русия, където променя името си на Воислав Торден. През 2023 г. съпругата му получава разрешение да учи във Финландия, а той е допуснат в страната след нея, като получава разрешение за пребиваване. Петровски влиза във Финландия, но впоследствие е задържан на летище Хелзинки преди полет за Ница.

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През декември 2023 г. Върховният съд на Финландия отказва екстрадицията на Петровски в Украйна поради условията на задържане в украинските затвори, които Европейският съд по правата на човека установява като нарушаващи член 3 от Европейската конвенция за правата на човека (забрана за изтезания).