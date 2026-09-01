Войната в Иран::

Тръмп: Ще отговорим на иранската атака, ще ги ударим здраво (ВИДЕО)

01 септември 2026, 0:50 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Ще отговорим на иранската атака, ще ги ударим здраво (ВИДЕО)

Ще отговорим на иранската атака срещу американските сили през нощта в Йордания. Ще ги ударим силно. Ще има отговор. Това е заявил американският президент Доналд Тръмп пред телевизия Fox News по повод последното напрежение в Близкия изток.

Иран приема санкциите много сериозно. Иранските лидери са в шок от състоянието на икономиката им. Виждаме опашки за бензин в Иран, на които хората чакат по 3-4 часа. Можете ли да си представите – страна, която е трета по количество на залежи на енергийни ресурси в света, трябва да внася бензин.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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