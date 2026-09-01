Тръмп: Ще отговорим на иранската атака, ще ги ударим здраво (ВИДЕО)

Ще отговорим на иранската атака срещу американските сили през нощта в Йордания. Ще ги ударим силно. Ще има отговор. Това е заявил американският президент Доналд Тръмп пред телевизия Fox News по повод последното напрежение в Близкия изток.
BREAKING: Trump to Fox News:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
We will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan.
We are going to hit them hard. There will be a response. pic.twitter.com/2h04GCb3Mg
Иран приема санкциите много сериозно. Иранските лидери са в шок от състоянието на икономиката им. Виждаме опашки за бензин в Иран, на които хората чакат по 3-4 часа. Можете ли да си представите – страна, която е трета по количество на залежи на енергийни ресурси в света, трябва да внася бензин.
Bessent on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
Iran is taking the sanctions very seriously. Iranian leaders are in shock with the state of their economy.
We are seeing gas lines 3-4 hours long in Iran. pic.twitter.com/QqYJDBAUBr