Мисията на ЕС се качи на пореден кораб от руския "сенчест флот" (СНИМКИ)

Специална мисия на Европейския съюз се качи на кораб, принадлежащ към руския „сенчест флот“. На 30 август в Средиземно море е била извършена проверка на борда на танкера MV SUN, заподозрян, че плава под фалшив флаг в нарушение на международното морско право, съобщи ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас. "Силите на операция „Ирини“ извършват проверка на флага", допълни тя в социалната мрежа X.

Шести кораб от "сенчестия флот", на който ЕС се е качил през последните месеци

Това е шестият кораб, заподозрян, че принадлежи към „сенчестия флот“, на който единиците на ЕС от специалната мисия са се качили през последните месеци, допълни бившият естонски премиер.

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Според Калас действията на руския „сенчест флот“ ще бъдат една от темите за обсъждане на срещата на министрите на отбраната на ЕС в Ирландия на 1 септември.

"Незаконната продажба на петрол от кораби на „сенчестия флот“ е жизненоважен източник на финансиране за руската война в Украйна и ние ще продължим да я прекъсваме", закани се Кая Калас.

Illegal oil sales from shadow fleet ships are a critical lifeline for Russia’s war in Ukraine, and we’ll continue to cut them off.



The oil tanker MV SUN, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, was boarded on 30 August in the Mediterranean… pic.twitter.com/6HNcOYNcdh — Kaja Kallas (@kajakallas) August 31, 2026

Опасността, която носи руският "сенчест флот"

Руският „сенчест флот“ е мрежа от остарели и трудно проследими танкери, които Русия използва за износ на петрол в нарушение на международните санкции. Корабите плават под чужди флагове и често гасят системите си за географско позициониране (AIS), за да скрият маршрутите си. Практиката е петролът им да се прелива от кораб на кораб в неутрални води, за да се заблуди купувачът за произхода му.

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След като страните от Г-7 и ЕС наложиха таван на цените и ембарго върху руския петрол след инвазията на диктатора Владимир Путин в Украйна, Русия инвестира милиарди в тези кораби, за да продължи да продава суровината си към страни като Китай и Индия без западни застраховки и посредници. Корабите от този флот обикновено са стари, неохранявани технически и без валидни западни застраховки. Това създава огромен риск от екологични катастрофи и течове на петрол при евентуални аварии по море. Заради това западните държави редовно предприемат мерки и задържат плавателни съдове от мрежата на Русия.