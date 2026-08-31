Мисията на ЕС се качи на пореден кораб от руския "сенчест флот" (СНИМКИ)

Специална мисия на Европейския съюз се качи на кораб, принадлежащ към руския „сенчест флот“. На 30 август в Средиземно море е била извършена проверка на борда на танкера MV SUN, заподозрян, че плава под фалшив флаг в нарушение на международното морско право, съобщи ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас. "Силите на операция „Ирини“ извършват проверка на флага", допълни тя в социалната мрежа X.
Шести кораб от "сенчестия флот", на който ЕС се е качил през последните месеци
Това е шестият кораб, заподозрян, че принадлежи към „сенчестия флот“, на който единиците на ЕС от специалната мисия са се качили през последните месеци, допълни бившият естонски премиер.
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Според Калас действията на руския „сенчест флот“ ще бъдат една от темите за обсъждане на срещата на министрите на отбраната на ЕС в Ирландия на 1 септември.
"Незаконната продажба на петрол от кораби на „сенчестия флот“ е жизненоважен източник на финансиране за руската война в Украйна и ние ще продължим да я прекъсваме", закани се Кая Калас.
Illegal oil sales from shadow fleet ships are a critical lifeline for Russia’s war in Ukraine, and we’ll continue to cut them off.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 31, 2026
The oil tanker MV SUN, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, was boarded on 30 August in the Mediterranean… pic.twitter.com/6HNcOYNcdh
Опасността, която носи руският "сенчест флот"
Руският „сенчест флот“ е мрежа от остарели и трудно проследими танкери, които Русия използва за износ на петрол в нарушение на международните санкции. Корабите плават под чужди флагове и често гасят системите си за географско позициониране (AIS), за да скрият маршрутите си. Практиката е петролът им да се прелива от кораб на кораб в неутрални води, за да се заблуди купувачът за произхода му.
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След като страните от Г-7 и ЕС наложиха таван на цените и ембарго върху руския петрол след инвазията на диктатора Владимир Путин в Украйна, Русия инвестира милиарди в тези кораби, за да продължи да продава суровината си към страни като Китай и Индия без западни застраховки и посредници. Корабите от този флот обикновено са стари, неохранявани технически и без валидни западни застраховки. Това създава огромен риск от екологични катастрофи и течове на петрол при евентуални аварии по море. Заради това западните държави редовно предприемат мерки и задържат плавателни съдове от мрежата на Русия.