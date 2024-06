Синя кръв: Чарлз Трети посрещна японския император Нарухито (ВИДЕО)

Синът на Чарлз и британски престолонаследник принц Уилям отиде по-рано до хотела, в който са отседнали 64-годишният император Нарухито и императрица Масако, преди тримата да дойдат заедно за официалната церемония по посрещането с парад на Кралската конна гвардия.

Двамата държавни глави, като крал Чарлз носеше цилиндър, инспектираха почетната гвардия, докато войниците стояха строени в лятната жега в традиционните си алено червени униформи и черни шапки от меча кожа.

След това монарсите се отправиха към Бъкингамския дворец в инкрустирана с позлатени ръбове карета, теглена от коне.

Посещението на императора на Япония Нарухито има за цел да задълбочи военните, културните и научните връзки между двете страни. То беше планирано за 2020 г., но се отложи заради пандемията от коронавирус.

Сега посещението се провежда в навечерието на общите парламентарни избори във Великобритания на 4 юли, което означава, че някои от обичайните политически елементи ще бъдат пропуснати.

Няма да има среща на "Даунинг стрийт" между императора и британския премиер Риши Сунак, въпреки че Сунак и лидерът на опозицията Киър Стармър ще присъстват на държавния прием в Бъкингамския дворец тази вечер.

Посещението идва в труден за британската монархия момент, след като 75-годишният Чарлз беше диагностициран с рак по-рано тази година, а съпругата на принц Уилям - Катрин, се подлага на превантивна химиотерапия заради диагностицирането ѝ също с рак.

Освен това британската принцеса Ан, по-малката сестра на крал Чарлз Трети, получи в неделя травма на главата при инцидент, вероятно с кон. Въпреки че се очаква принцеса Ан да се възстанови напълно, тя се отказа от участие в държавния прием.

Император Нарухито дойде в Лондон през 2022 г. за погребението на кралица Елизабет и е привързан към Великобритания, тъй като е учил тук в началото на 80-те години на миналия век.

Двамата монарси ще имат време да обсъдят спомените си на обяд в Бъкингамския дворец. След това те ще разгледат свързани с Япония вещи от кралската колекция преди обиколката на Уестминстърското абатство в следобедните часове.

