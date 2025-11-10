Скандал в BBC: Наказаха водеща, заменила "бременни хора" с "жени"

Новинарският екип на BBC издаде официално порицание на водещата Мартийн Кроксъл, след като тя замени израза "бременни хора" с "жени" на живо в ефир и повдигна вежди. Ръководството реши, че жестът и тонът ѝ "могат да изразяват презрение или подигравка" и по този начин уж нарушават политиката на корпорацията за неутралност по въпроси на половата идентичност, пише NEXTA.

На 22 юни 2025 г. новинарската водеща на BBC Мартин Кроксал попадна в центъра на обществен скандал, след като по време на живо предаване замени израза "бременни хора" с "жени". Случаят предизвика бурни реакции и раздели публиката – едни я защитиха като глас на здравия разум, други я обвиниха в липса на уважение към транс и небинарните хора.

По време на репортаж за здравни рискове при горещо време Кроксал прочете текста: "...възрастните, бременните хора… жените… и тези с хронични здравословни проблеми трябва да вземат предпазни мерки."

Промяната на думата и кратката пауза, придружена с повдигната вежда, бяха възприети като израз на несъгласие със "съвременния" език на BBC. Видеото от предаването бързо се разпространи в социалните мрежи, където предизвика хиляди коментари.

A huge thank you to everyone who has chosen to follow me today for whatever reason. It’s been quite a ride… pic.twitter.com/k3oUIajOyA — Martine Croxall (@MartineBBC) June 22, 2025

Обществена реакция и подкрепа

Случаят бе моментално коментиран от писателката Дж. К. Роулинг, която в социалната платформа X (бивш Twitter) написа: "Имам нова любима водеща в BBC."

Мнозина зрители също защитиха Кроксал, заявявайки, че терминът "бременни хора" звучи неестествено и обезличава жените. Според тях използването на "жени" не е дискриминационно, а просто фактологично вярно.

Разследване

След като BBC получи над 20 официални жалби, казусът беше разгледан от Executive Complaints Unit (ECU) – звеното за жалби в корпорацията. В решението си ECU посочи, че поведението на водещата може да бъде възприето като израз на лично мнение по спорен обществен въпрос, което нарушава принципа на безпристрастност, пише Independent.

Смисълът на израза

Изразът "pregnant people" (бременни хора) се използва от някои медии и институции като по-инклузивна формулировка, признаваща, че не само цисджендърите могат да бъдат бременни, но и някои транс мъже или небинарни хора. Защитниците на тази практика твърдят, че езикът трябва да отразява реалността на всички полови идентичности.

От друга страна, критиците виждат в подобни термини прекалена политическа коректност, която изтрива женската идентичност и подменя естествения език. Според тях "бременни хора" е израз, който отчуждава и създава объркване.

Случаят поставя важни въпроси: Длъжен ли е журналистът да използва термини, които лично не приема? Кога езиковият избор се превръща в израз на позиция, нарушаваща правилата за безпристрастност? Как медиите могат да бъдат разбираеми за широката публика?

BBC от своя страна заяви, че ще преразгледа стиловото си ръководство, за да уточни как трябва да се използват полово неутрални термини след решението на Върховния съд на Обединеното кралство относно дефиницията за "жена".