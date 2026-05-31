Скандал в Холандия: Полицаи хвърлят на земята и влачат бременна жена (ВИДЕО)

Шокиращо видео обиколи социалните мрежи. На него се вижда как холандски полицаи хвърлят на земята и влачат агресивно бременната съпруга на палестински мъж от Газа, изправен пред процедура по депортиране, предаде Анадолската агенция.

Кадрите шокираха милиони.

На тях се вижда как няколко холандски полицаи обграждат мъж. Жена, видимо бременна, се приближава и казва нещо. След това внезапно, яростно, полицай я хваща и я хвърля на пода.

Още: Кой е единственият град, в който каналите са създадени за защита, а не за търговия

В мелето се включва и съпругът й, а бременната бива извлачена по изключително агресивен начин от полицаите.

Позицията на полицията

Инцидентът не се е случил в болница, както твърдяха ранни публикации в социалните мрежи, а в център за търсещи убежище на Кампвег в Зайст.

Това съобщават от холандската полиция и NOS.

Още: Холандия мина на 4-дневна работна седмица: Няколко години по-късно, какъв е резултатът

Органите на реда уточняват, че служителите им са реагирали на сигнал за вандализъм и заплахи с нож.

30-годишен мъж от Зайст е бил арестуван във връзка с обвиненията, твърдят от полицията.

"При всяко използване на сила се вземат предвид фактите, обстоятелствата и информацията, с които колегите разполагат в този момент. Така е и в този случай", се казва в официалната позиция.

Видеото обаче шокира широката общественост и породи дебат дали силата, използвана срещу жената, е била законна, необходима или пропорционална.