Кабинетът "Радев":

Лудогорец затвори страницата с двама футболисти, оставили сериозна следа в Разград

31 май 2026, 12:11 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: Ivan Ivanov / LAP.bg
Лудогорец затвори страницата с двама футболисти, оставили сериозна следа в Разград

Лудогорец потвърди раздялата с двама свои футболисти – Педро Нареси и Диниш Алмейда. Решението идва след като и двамата вече бяха спрягани, че ще напуснат Разград, а сега клубът сложи официален край на тяхното пребиваване в състава. От тима изразиха благодарност към двамата футболисти за професионализма и приноса им към успехите на отбора през последните сезони и им пожелаха успех в бъдещите им кариери.

Равносметката за Диниш Алмейда и Педро Нареси след официалния край на престоя им в Разград

Диниш Алмейда, който пристигна при "орлите" от Локомотив Пловдив, оставя след себе си сериозен принос - 104 мача, в които е отбелязал 10 гола и е добавил 4 асистенции. Той се утвърди като важна част от отбраната и често се включваше и в атакуващите действия при статични положения. По информация на “Тема Спорт” се очаква Алемйда да продължи пътя си с екипа на ЦСКА.

Още: Лудогорец намери новата си перла: „Орлите“ са в напреднали преговори с голям сръбски талант!

Диниш Алмейда

Педро Нареси също напуска клуба след дълъг престой и значителен брой изиграни срещи. Бразилецът записа 172 мача за Лудогорец, в които реализира 4 попадения и подаде за още 7. Преди да пристигне в България, той е бил част от състава на Сеара.

"Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени. Синът ми Зезиньо говори български, а кучето Тринита кучето е българка", публикува Нареси в социалните мрежи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Лудогорец спаси сезона – „орлите“ излъгаха Локомотив Пловдив на дузпи и ще играят в Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лудогорец Диниш Алмейда Педро Нареси
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес