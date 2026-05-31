Лудогорец затвори страницата с двама футболисти, оставили сериозна следа в Разград

Лудогорец потвърди раздялата с двама свои футболисти – Педро Нареси и Диниш Алмейда. Решението идва след като и двамата вече бяха спрягани, че ще напуснат Разград, а сега клубът сложи официален край на тяхното пребиваване в състава. От тима изразиха благодарност към двамата футболисти за професионализма и приноса им към успехите на отбора през последните сезони и им пожелаха успех в бъдещите им кариери.

Равносметката за Диниш Алмейда и Педро Нареси след официалния край на престоя им в Разград

Диниш Алмейда, който пристигна при "орлите" от Локомотив Пловдив, оставя след себе си сериозен принос - 104 мача, в които е отбелязал 10 гола и е добавил 4 асистенции. Той се утвърди като важна част от отбраната и често се включваше и в атакуващите действия при статични положения. По информация на “Тема Спорт” се очаква Алемйда да продължи пътя си с екипа на ЦСКА.

Педро Нареси също напуска клуба след дълъг престой и значителен брой изиграни срещи. Бразилецът записа 172 мача за Лудогорец, в които реализира 4 попадения и подаде за още 7. Преди да пристигне в България, той е бил част от състава на Сеара.

"Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени. Синът ми Зезиньо говори български, а кучето Тринита кучето е българка", публикува Нареси в социалните мрежи.

