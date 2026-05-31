Лицата на Шампионската лига: Кои футболисти направиха най-впечатляващ сезон в Европа?

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе завърши сезона в Шампионска лига като голмайстор на турнира. Френският нападател отбеляза впечатляващите 15 попадения и заслужено грабна приза, затвърждавайки статута си на един от най-добрите атакуващи играчи в световния футбол.

Мбапе, Рая и Хакими сред големите герои

Мбапе изпревари с едно попадение нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн, който приключи сезона с 14 гола. Двамата водеха оспорвана битка за върха при реализаторите през целия сезон, но в крайна сметка именно французинът остана на първата позиция.

При асистенциите лидерската позиция бе поделена между трима футболисти. Ашраф Хакими и Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен, както и Майкъл Олисе от Байерн, записаха по шест голови подавания.

Вратарският рекорд пък бе изравнен от стража на Арсенал Давид Рая. Испанецът завърши кампанията с девет “сухи” мрежи, като по този начин се нареди до легендарни имена в историята на надпреварата. Преди него това постижение бе достигнато единствено от Сантяго Канисарес с Валенсия през сезон 2000/01, Кейлор Навас с Реал Мадрид през 2015/16 и Едуар Менди с Челси през 2020/21.

Така сезонът в Шампионската лига предложи впечатляващи индивидуални постижения, като Мбапе, Рая, Хакими, Олисе и Кварацхелия се превърнаха в едни от големите герои на турнира със своите изяви по пътя към финалната фаза на най-престижната клубна надпревара в Европа.

