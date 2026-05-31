Министърът обеща: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%

Няма да има намаление на бюджета за култура с 10%. Такъв ангажимент пое министърът на културата Евтим Милошев . Той обясни, че става дума за „грешна интерпретация“ на административни указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата.

По повод информацията за евентуално намаление на бюджета за култура с 10%, министърът категорично отхвърли тези твърдения.

„Това е една тема, която избухна в началото на тази седмица. Което бих казал, че е една лъжлива новина на базата на, може би, грешна интерпретация. Фактите са скучни, интерпретациите са много шумни“, заяви той.

Още: Министерството на културата с реакция за рязането на бюджети

Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата.

„Предстои административна реформа в администрацията. Имаше специални указания от Министерството на финансите в тази посока, които бяха до всички министерства. Не е било само до министерството на културата. В тези указания много ясно беше казано, че се изключват общините, тъй като това са делегирани дейности от държавата, както и организациите, които работят по така наречените делегирани бюджети. Тоест това дава една самостоятелност. Много ясно беше казано. Интерпретацията въобще не беше свързана с това. И се получи тази новина, че се реже 10% от бюджета на културата. Това не е така“, коментира той пред БНТ.

"Проекти, които са законосъобразни, но не са морални"

В отговор на въпрос защо темата за бюджета за култура се интерпретира като възможно намаление и дали средствата реално са били повече в предходни години, министърът на културата посочи чувствителността на сектора и неговата ключова роля.

Още: Ще се реже ли живо месо от мижавия бюджет за култура? Версии и неизвестни

„Защото културната среда е много чувствителна. Защото е свързано с творчески процес. Защото културата е базис. Защото културата не е разход, а е инвестиция. Дългосрочна инвестиция на един народ. Културата не е венец на един народ. Културата е основа.“

Той увери, че тази реформа в публичния сектор, която предстои, засяга единствено незаетите щатни бройки.

Министърът на културата определи мярката като навременна, макар и трудна.

Източник: БГНЕС

Той подчерта, че политиката в сектора е насочена към постепенен и устойчив ръст на средствата.

Още: Култура почти на нула: Близо 60% от българите не са ходили на театър, над 80% - на балет или опера

„По отношение на парите в културата това е заложено и в програмата – поетапно увеличаване, устойчив модел на увеличаване на средствата в културния сектор. Що се отнася до този бюджет, текущият за 2026 година, не мисля, че това ще бъде мечтаният бюджет – нито за министъра на културата, нито за финансовия министър, нито за премиера.“

Милошев посочи още, че годината е белязана от натрупано наследство в системата.

Той кометнира и в каква посока вижда оптимизацията на финансирането на културните събития, процеси и проекти в сектора. Милошев подчерта, че темата трябва да се разглежда през призмата на ясни правила и принципи, а не през свободни тълкувания и интерпретации. По думите му основният проблем в сектора не е в нормативната уредба, а в нейното прилагане и спазване.

„Проблемът не е в правилата, които се създават. Проблемът е в нарушаването на правилата. Проблемът е в създаването на лоши практики. Отвсякъде има такъв проблем“, заяви той.

Министърът очерта и основните принципи, които според него трябва да водят реформата в сектора.

„Трябва да има няколко ключови думи, трябва да има ясна цел – устойчивост във финансирането. Това е заложено и в програмата – устойчиво увеличаване на средствата в културния сектор“, заяви още той.

Милошев заяви, че в системата се наблюдават натрупани дисбаланси.

„Аз ще ви кажа – заварвам модели или проекти, които са законосъобразни, но не са целесъобразни. Проекти, които са законосъобразни, но не са морални“, добави той.

По думите му в рамките на първоначалния анализ вече се виждат конкретни проблеми в системата.

„Има културни организации, които са надвишили или надвишават лимитите си. Има такива, които до края на април вече са изчерпили лимитите си. Аз не казвам какви са причините – вероятно има такива, вероятно са натрупани във времето. Не обвинявам никого, но това е факт“, допълни той.