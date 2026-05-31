Стотици арестувани във Франция след бурните тържества за победата на ПСЖ (ВИДЕО)

След победата на Пари Сен Жермен над Арсенал в Шампионската лига французите излязоха на масови празненствата, но в няколко града те прераснаха в безредици. В резултат стотици хора бяха задържани, съобщиха френските власти.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви на пресконференция, че 416 души са били задържани в цялата страна, включително 283 в Парижкия столичен район.

„Имаше празнични събирания, съпроводени от серия от безредици, което беше в съответствие със ситуацията, която очаквахме“, каза Нунес. Той определи безредиците като „абсолютно неприемливи“.

Според официални данни 7 полицаи са били ранени при инциденти, докладвани в около 15 града.

Сблъсъци в Париж

В Париж ситуацията беше особено напрегната около булевард Шанз-Елизе, където хиляди хора се събраха след мача. Маскирани лица се сблъскаха със силите за сигурност, като бяха хвърляни снаряди и използван сълзотворен газ.

Видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показват горящи превозни средства, издигащи се барикади и фойерверки, насочени към хора. Феновете се събраха, за да гледат как ПСЖ побеждава Арсенал с 4:3 след дузпи на голям екран на стадион „Парк де Пренс“, който според френските медии е бил почти изцяло пълен, предаде БТА.

Около 22 000 полицаи бяха на служба в цяла Франция, включително около 8000 в столицата.

Сцените напомняха за безредиците, които избухнаха след победата на ПСЖ в Шампионската лига миналата година, когато двама души бяха убити, близо 200 ранени и 559 задържани. Властите регистрираха и близо 700 пожара, като много коли бяха опожарени.