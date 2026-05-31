Кабинетът "Радев":

Стотици арестувани във Франция след бурните тържества за победата на ПСЖ (ВИДЕО)

31 май 2026, 11:26 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Стотици арестувани във Франция след бурните тържества за победата на ПСЖ (ВИДЕО)

След победата на Пари Сен Жермен над Арсенал в Шампионската лига французите излязоха на масови празненствата, но в няколко града те прераснаха в безредици. В резултат стотици хора бяха задържани, съобщиха френските власти.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви на пресконференция, че 416 души са били задържани в цялата страна, включително 283 в Парижкия столичен район.

„Имаше празнични събирания, съпроводени от серия от безредици, което беше в съответствие със ситуацията, която очаквахме“, каза Нунес. Той определи безредиците като „абсолютно неприемливи“.

Още: Измамникът, който се представи за футболист на ПСЖ и подписа с ЦСКА за 30 хиляди на месец

Според официални данни 7 полицаи са били ранени при инциденти, докладвани в около 15 града.

Сблъсъци в Париж

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В Париж ситуацията беше особено напрегната около булевард Шанз-Елизе, където хиляди хора се събраха след мача. Маскирани лица се сблъскаха със силите за сигурност, като бяха хвърляни снаряди и използван сълзотворен газ.

Видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показват горящи превозни средства, издигащи се барикади и фойерверки, насочени към хора. Феновете се събраха, за да гледат как ПСЖ побеждава Арсенал с 4:3 след дузпи на голям екран на стадион „Парк де Пренс“, който според френските медии е бил почти изцяло пълен, предаде БТА.

Още: "ПСЖ не може да губи": Напрежение, шамари и признания след края на Световното клубно първенство

Около 22 000 полицаи бяха на служба в цяла Франция, включително около 8000 в столицата.

Сцените напомняха за безредиците, които избухнаха след победата на ПСЖ в Шампионската лига миналата година, когато двама души бяха убити, близо 200 ранени и 559 задържани. Властите регистрираха и близо 700 пожара, като много коли бяха опожарени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Франция Сблъсъци Пари Сен Жермен
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес