ПСЖ отново е крал на Европа! Парижани защитиха титлата си след драма с дузпи в Будапеща!

Пари Сен Жермен отново е крал на Европа. Парижани спечелиха за втори пореден път титлата в Шампионска лига, след като във финала надвиха Арсенал след изпълнение на дузпи. Редовното време на срещата, която се игра на стадион „Пушкаш Арена“ в унгарската столица Будапеща, завърши при резултат 1:1. За Арсенал точен бе Кай Хаверц още в самото начало на двубоя, докато ПСЖ изравни в средата на втората част, когато Усман Дембеле реализира дузпа, дадена за нарушение на Москера срещу Кварацхелия.

Арсенал поведе още в 6-ата минута

Арсенал стартира ударно срещата и поведе още в 6-ата минута. След лошо изчистване на Маркиньос, топката попадна в краката на Кай Хаверц, който с мощен удар не остави никакви шансове на стража на ПСЖ.

В следващите минути парижани вдигнаха оборотите и стигнаха до няколко добри положения пред вратата на съперника, които обаче така и не попаднаха в мрежата на англичаните. Малко преди края на редовното време на първата част Арсенал можеше да вкара втори гол, но удар на Хаверц бе блокиран в последния момент от защитник на французите.

След почивката ПСЖ бе по-активният отбор

Второто полувреме започна с натиск на ПСЖ. Футболистите на Луис Енрике държаха повече топката, но рядко стигаха до нещо по-интересно пред противниковата врата. В 55-ата минута Ашраф Хакими стреля опасно, но Давид Рая спаси.

Усилията на парижани дадоха резултат и в 65-ата минута ПСЖ изравни. Точен бе Усман Дембеле от дузпа. Наказателният удар бе отсъден заради нарушение на Москера срещу Кварацхелия. Около четвърт час преди края на редовното време парижани бяха много близо до пълен обрат в мача, но изстрелът на Кварацхелия по диагонала срещна десния страничен стълб.

Пет минути преди края на двубоя Кварацхелия бе изведен на добра позиция, но Давид Рая излезе и спаси. До последния съдийски сигнал повече попадения не паднаха и мачът влезе в продължения.

Продълженията не предложиха голямо зрелище, но при дузпите ПСЖ показа по-здрави нерви

В края на първото продължение Арсенал имаха претенции за дузпа, но съдията и хората във ВАР прецениха, че няма достатъчно основания за наказателен удар. По време на второто продължение темпото драстично спадна и рядко се стигаше до нещо интересно пред една от двете врати. В крайна сметка голове нямаше и така мачът влезе в дузпи.

При наказателните удари футболистите на Пари Сен Жермен показаха по-здрави нерви и в крайна сметка се поздравиха с втората си поредна Шампионска лига.