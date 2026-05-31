Генералите на НАТО, и то в страни, намиращи се по границите на Алианса, които сега са най-застрашени от руските заплахи, показват с изказванията си стряскащата неспособност на Североатлантическия алианс да реагира адекватно на провокациите на Москва. Това е шокиращото заключение, до което достига журналистът Леонид Невзлин. Ясно е, че Русия продължава да провокира Алианса и да изпробва неговата готовност - и дотук НАТО се проваля.

Какво вижда журналистът като извод от инцидента в Галац, Румъния, където руски дрон тип "Шахед" се взриви в жилищен блок, ранявайки жена и детето й и налагайки спешна евакуация на около 70 души? Оказва се, че румънските военновъздушни сили и тези на съюзниците от НАТО не са могли да свалят дрона поради:

законови ограничения!;

състоянието на системите за противовъздушна отбрана!;

мирно време! (наистина ли то е мирно дори за членките на НАТО или това е поредната самозаблуда на Запада).

Макар Букурещ да заяви, че руският удар с дрон е задействал член 4 от Договора на НАТО за консултации със съюзниците, "най-интересната част от тази история е коментарът на бригаден генерал Георге Максим, говорител на румънското Министерство на отбраната", пише Леонид Невзлин в телеграм канала си.

Бригадният генерал дава следното обяснение защо армията не е свалила дрона: "Първото ограничение, което имаме, е законово. Не можем да стреляме по начин, който би засегнал въздушното пространство на съседна държава", цитира го Невзлин. Освен това Румъния разполага със системи за противовъздушна отбрана, които са проектирани и произведени преди 2023 г., т.е. преди да започнат да се водят военни действия с дронове. И последно - на въпроса защо системите Gepard не са сработили, генералът отговоря, че армията има ограничения за разполагане на такива системи в мирно време и тяхното инсталиране изисква съгласието на собствениците и икономическите субекти, посочва журналистът.

"Начинът, по който звучат генералите от европейските страни, особено тези, които са на самите граници на Европейския съюз и НАТО, днес е истинска трагедия. Системите не са готови. Мирно време. Законови ограничения. Потресаващо", пише Леонид Невзлин.

Излиза, че при атака на Путин Алиансът вероятно ще бъде неспособен дори да проведе нормални консултации по чл. 4, заключава журналистът.

