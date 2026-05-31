Левски се раздели с един от големите герои за шампионската титла

Левски официално обяви раздялата си с нападателя Марко Дуганджич. Договорът на хърватския футболист със „сините“ изтича в края на сезона и двете страни са взели решение да не продължават съвместната си работа. 32-годишният футболист пристигна на стадион “Георги Аспарухов” през пролетта и макар да прекара сравнително кратък период в клуба, успя да остави своя отпечатък.

Марко Дуганджич си тръгва от Левски

Дуганджич записа шест официални срещи с екипа на Левски, като реализира едно попадение, което се оказа със специално значение за историята на клуба. Именно то донесе победата с 1:0 срещу ЦСКА 1948 в ключов двубой от първенството. Голът му официално гарантира шампионската титла на отбора за сезон 2025/26, превръщайки се в един от най-паметните моменти в кампанията.

От ръководството на Левски изразиха благодарност към опитния нападател за професионализма и отношението му по време на престоя в клуба. В официалното си съобщение “сините” пожелаха на Дуганджич здраве, щастие и бъдещи успехи както на терена, така и извън него.

Така хърватинът се превръща в поредния футболист, който напуска шампионите след края на сезона, докато клубът продължава да работи по селекцията и изграждането на състава за предстоящите предизвикателства в България и Европа.

