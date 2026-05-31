За 14-ти път Саратовската рафинерия на "Роснефт" гори след украински удар (ВИДЕО)

31 май 2026, 7:51 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Telegram
Обектите на руската петролна индустрия, които стават жертви на далекобойните украински дронове, продължават да се множат. Много от тях биват систематично удряни и с това темпо стои въпросът доколко изобщо биха могли да работят нормално в бъдеще, защото разрушенията могат да станат твърде тежки и да няма възстановяване.

Саратовската рафинерния на "Роснефт" беше ударена отново - тя преработва по 4,8 млн. тона суров петрол годишно. От 2023 година това е 14-ти удар срещу нефтопреработвателното предприятие. Видеокадри и снимки от мястото на събитието красноречиво показват какво е положението и без да има нужда от официални потвърждения. Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди в официалния си канал в Телеграм, че има въздушна атака, че има поражения "в обекти на гражданската инфраструктура" и че по първи данни няма пострадали хора.

В Ростовска област също петролен обект беше атакуван успешно - в Матвеев-Курган, община Таганрог. Става въпрос за комплекс с петролна база и база с готива. Юрий Слюсар, губернатор на Ростовска област, който публикува информация в официалния си канал в Телеграм, твърди, че става въпрос за паднали отломки от дронове, които са ударили базата, а тя била собственост на частно "Няма съобщения за пострадали. Подробности ще бъдат предоставени допълнително", добавя той и твърди, че в Матвеев-Курган имало щети по аптека, два магазина и автомобил, но също няма пострадали.

Ивайло Ачев
