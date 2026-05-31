За 14-ти път Саратовската рафинерия на "Роснефт" гори след украински удар (ВИДЕО)

Обектите на руската петролна индустрия, които стават жертви на далекобойните украински дронове, продължават да се множат. Много от тях биват систематично удряни и с това темпо стои въпросът доколко изобщо биха могли да работят нормално в бъдеще, защото разрушенията могат да станат твърде тежки и да няма възстановяване.

Още: Докато поредно руско пристанище и петролна база горят, в Крим и Донецк бензинът свършва (ВИДЕО)

Саратовската рафинерния на "Роснефт" беше ударена отново - тя преработва по 4,8 млн. тона суров петрол годишно. От 2023 година това е 14-ти удар срещу нефтопреработвателното предприятие. Видеокадри и снимки от мястото на събитието красноречиво показват какво е положението и без да има нужда от официални потвърждения. Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди в официалния си канал в Телеграм, че има въздушна атака, че има поражения "в обекти на гражданската инфраструктура" и че по първи данни няма пострадали хора.

В Ростовска област също петролен обект беше атакуван успешно - в Матвеев-Курган, община Таганрог. Става въпрос за комплекс с петролна база и база с готива. Юрий Слюсар, губернатор на Ростовска област, който публикува информация в официалния си канал в Телеграм, твърди, че става въпрос за паднали отломки от дронове, които са ударили базата, а тя била собственост на частно "Няма съобщения за пострадали. Подробности ще бъдат предоставени допълнително", добавя той и твърди, че в Матвеев-Курган имало щети по аптека, два магазина и автомобил, но също няма пострадали.

Още: Украйна подпали рафинерия на "Лукойл" и се прицели в производител на ракетни установки "Ярс", "Сармат" и "Искандер-М" (ВИДЕО)