"Какво имаше в джоба": Наркокуче се хвърли върху контраадмирал от ВМС по време на церемония (ВИДЕО)

Церемония по дипломиране, организирана съвместно от чилийските военноморски сили и митническата служба, се превърна в инцидент, който привлече вниманието на медиите.

По време на събитието новозавършило куче за откриване на наркотици внезапно се хвърли върху контраадмирал от чилийските военноморски сили, който наблюдаваше церемонията.

След като кучето беше извадено с много усилия, се оказа, че е разкъсало джоба на панталоните на адмирала от горе до долу, което предизвика дебати и обвинения в страната на тема "Какво е имало в джоба му?".

Още: Босът дърпал конците от ареста: Операция срещу международен наркотрафик

Инцидентът

Събитието се е състояло в Чили на 7 май, но едва наскоро нашумя с публикуването на кадрите. Скандалът повдигна въпроси за военната дисциплина и разбуни духовете.

По време на официална церемония по дипломиране на кучешки екипи, завършили строга съвместна програма за обучение, организирана от чилийските военноморски сили и митническата служба, необичайно движение на едно от новозавършилите кучета внезапно наруши протокола на церемонията.

Още: "Родителите да следят поръчките на децата си": Вместо чрез дилъри - наркотици идват по куриер

По време на шествието покрай протоколната линия в зоната на церемонията, едно от специално обучените кучета, експерт в откриването на наркотици, внезапно изгуби контрол. Въпреки че водачът му държеше каишката, кучето за наркотици K9 се хвърли бързо напред, прицелвайки се в контраадмирал, служещ в чилийския флот, който наблюдаваше церемонията.

Кучето скочи върху високопоставения офицер и захапа униформата на адмирала. Сред обърканите погледи на околните, по време на схватката, кучето разкъса напълно джоба на панталоните на адмирала, точно преди да бъде изведено насила от персонала.

Дебатът "Ккаво имаше вджоба"

Кадрите от този неочакван инцидент бързо се превърнаха в национална тема.

Въпросът защо куче, обучено да открива наркотици, би атакувало агресивно джоба на високопоставен командир, стана едновременно източник на хумор и предизвика различни обвинения. Някои потребители на социалните мрежи заподозряха, че адмиралът употребява наркотици.

Чилийските военни служители и командването на военноморските сили не са направили официално изявление относно това дали адмиралът е бил ранен или какво може да е имало в джоба му, което така да привлече вниманието на кучето.