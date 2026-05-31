Според Зеленски: ЕС засега спря нова масирана руска бомбардировка. Роботи по линия "Тръмп" са в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Разузнавателните данни, показващи риск от поредна масирана руска комбинирана въздушна атака, все още са валидни. Знаем, че (западните ни) партньори са говорили с Русия за това. Няма вяра, че някой в Москва ще се вразуми". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в редовното си вечерно обръщение от късно снощи – ОЩЕ: Зеленски предупреди за следваща масирана руска въздушна атака, докато в Русия има масова тревога за идващи дронове и ракети (ВИДЕО)

Вече има все повече коментари специално от руски и украински политически анализатори (руснаците са извън Русия), че има негласно разбирателство между Москва и Киев да няма големи въздушни удари по наистина символи на държавност в двете страни – защото ако има от едната страна, другата моментално ще отговори и може да отговори. Косвен пример в това отношение са думите на Андрей Картаполов, бивш командващ на Южния военен окръг на Руската федерация и настоящ председател на военната комисия на Думата. Картаполов посочи, че нямало защо да се удря по Върховната Рада и украинското президенство – в Радата били депутати, а те не командвали украинската армия, а Зеленски не стоял в президентството. Това беше прочетено като негласно предложение "взаимно да се пазим най-важните в Русия и Украйна". Популярният Z-канал „Два майора“ дори написа, че руснаците правели "всичко възможно да не развалят Деня на Киев", обаче украинците вместо това нанасяли удари в Русия. Каналът визира 1544 години от създаването на Киев и поредните успешни украински въздушни удари срещу руски петролни обекти – ОЩЕ: За 14-ти път Саратовската рафинерия на "Роснефт" гори след украински удар (ВИДЕО)

Междувременно, CNBC съобщи, че стартъпът Foundation Future Industries, който има връзки фамилията Тръмп, е изпратил 2 хуманоидни робота (Phantom MK-1) в Украйна. Само че не става въпрос за военни роботи, а за машини, които помагат в логистиката, но във военни зони, или в поразени от химически/биологически вещества райони. Роботите обаче още са далеч от супергерои – могат да носят до 44 паунда тегло и все още има да се работи по батериите и зарядното им, за да се премине към промишлено производство. Компанията има договори за 24 млн. долара с Пентагона. Главният ѝ изпълнителен директор Санкает Патак е категоричен, че хуманоидните роботи имат приложение в далеч по-сложни и трудни сфери от домакинството (кухненски роботи). Патак има амбицията роботите му да са оперативно готови в срок от 12 до 18 месеца и на разположение за американската армия.

A US startup sent 2 humanoid robots to Ukraine — but they’re doing logistics/supply runs, not fighting.



This is the first known humanoid deployment in a combat zone.



Company has Trump family ties and $24M in US military contracts.



Source: CNBC pic.twitter.com/JVejO8p1Ym — Clash Report (@clashreport) May 30, 2026

"Искаме Украйна да може да се защитава", коментира американският военен министър Пийт Хегсет, като пак говори за американските военни компании и продуктите им като средство това да бъде постигнато – както за Украйна, така и за Европа:

Asked about more Patriots for Ukraine, Hegseth says US manufacturers are ramping up production significantly. "Where we can help Ukraine, we do," he says. pic.twitter.com/LIR2slZjyJ — WarTranslated (@wartranslated) May 30, 2026

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Мащабната укранска кампания на удари с дронове със среден обсег, целяща да парализира руската военна логистика в тила до 200 километра, набира скорост. Силите за специални операции на украинската армия съобщиха, че през изминалата седмица са поразени над 500 руски камиона, пренасящи различни товари в т.нар. сухопътен коридор от Южна Русия до Крим. А украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че руснаците дори боядисват военни камиони, за да ги маскират като цивилни и така да получат милост от украинските дронове:

«Альфа» СБУ випалює тилову логістику окупантів



Лише за минулий тиждень уражено понад 500 одиниць ворожого автотранспорту, зокрема вантажівок і спецтехніки.



— СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2026

Появи се и подробна карта как Украйна постоянно разваля руската логистика с далекобойни удари – първоначално с американските ракетни системи за залпов огън HIMARS, сега с нови и нови видове дронове. Вече има тотална забрана от руска страна за формиране на по-големи логистични конвои. Руските складове за боеприпаси са изтеглени на повече от 100 километра от фронта. Всеки допълнителни 50 километра от маршрута за доставки намалява капацитета на руските конвои с 33%. Фериботните превози през Керч също са силно ограничени, след като не остана нито един ферибот, който да не е ударен поне веднъж от украинските дронове и ракети. Русия се опитва да изгради "Азовски пръстен" чрез магистрали R-280, E58 и E105, но ключови възли остават уязвими, особено линиите за доставки до Крим през Чонхар и Армянск:

Tochnyi mapped how Ukraine systematically dismantled Russian logistics in occupied territory, from HIMARS forcing depot dispersal in 2022, to FPV drones creating a 35 km kill zone, to middle-strike drones now hunting convoys 150 km deep.



130 Russian logistics vehicles hit in May… pic.twitter.com/RoVB3rbtef — WarTranslated (@wartranslated) May 30, 2026

Ukrainian Defense Forces struck near occupied Salkove in Kherson region, hitting one tanker truck. After the vehicle was hit, the convoy reportedly turned around and left in an unknown direction. #Ukraine pic.twitter.com/PbBDOc8hWT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2026

Видими последствия от всичко това и в Крим – там т.нар. губернатор, назначен от окупационната руска власт, разпореди от днес, 31 май, бензин А-95 да се продава с купони и на първо място да има за обществения транспорт. Освен това – не може повече от 20 литра бензин А-92 на превозно средство, каза Сергей Аксьонов. Той изрази оптимизъм, че до 30 дни ситуацията ще се подобри:

За 19-ти поредно денонощие границата от 200 бойни сблъсъка за 24 часа на фронта в Украйна е преминат съгласно официалната информация на украинския генщаб. Това е невероятно ниво на интензивност на сухопътните бойни действия. На 30 май е имало 302 бойни сблъсъка – за трети път досега в пълномащабната война е премината границата от 300 бойни сблъсъка, рекордът е 338 от 31 януари, 2026 година. Руснаците са хвърлили 270 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 7 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3066 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 250 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9584 FPV дрона, което е с около 1050 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Russian occupier shows the aftermath of a strike on his tank. pic.twitter.com/or4Vz2lcLQ — WarTranslated (@wartranslated) May 30, 2026

46 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, като цялата военна активност е съсредоточена в селата западно и северно от Покровск, руският приоритет е достигане на град Добропиля като най-западната точка от първата линия на крепостния пояс преди агломерацията Славянск – Краматорск. 16 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но нито една откъм Часов Яр (Краматорското направление). Също 46 руски пехотни атаки са извършени в района на Гуляйполе, Запорожка област. 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, още 10 са извършени в Южнослобожанското направление (района на град Вовчанск и селата южно от него). "Ситуацията на фронта не се е променила съществено", констатира "Два майора".

Russian forces tried to trick Ukrainian troops near Vovchansk with a truck and trailer converted into an improvised pontoon crossing. Drone operators from the 57th Brigade’s 2nd Battalion and other units destroyed it. #Ukraine pic.twitter.com/5LB0IBtNsG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2026

(КАРТА) За Константиновка много подробен анализ от един от известните украински мониторингови канали прави следното заключение – при сегашното развитие на нещата боевете ще продължат месеци наред. Руснаците навлизат и по-уверено контролират западната част на града, откъм Илиновка, но там все още има украински позиции, а пълен руски контрол е установен в съседното село Бересток. Константиновка е разделена на две части, разделени от река и частично разрушени промишлени съоръжения, което затруднява движението между тях. Руски войници са били многократно наблюдавани по главния път за достъп до западната част, което би могло да усложни изтеглянето на украинските войски от южната част на западната зона, тъй като те вече нямат маршрут за снабдяване и ротация през територия, сигурно контролирана от Украйна. Подобна картина, но доста по-ограничена, има в източната част на Константиновка. "В момента няма индикации, че градът ще попадне в руски ръце скоро", гласи заключението.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува анализ за Купянск и съседния му от юг град Борово. Руснаците продължават да се мъчат да елиминират украинския плацдарм при река Оскол с отправна точка Купянск-Узловой – противникът още е доста далеч от това, казва Машовец. Той добавя, че от север още продължават боевете за село Синковка, което прилича на сагата от над 1500 дни боеве за Мала Токмачка, в Запорожка област. Дотук през пролетта руската армия се е придвижила с около 5 километра по-близо до Купянск от изток на запад. И за Борово Машовец не вижда особено руски успех, като обръща внимание, че там руснаците се опитват да настъпят на по-широк фронт, обаче за момента нямат достатъчно подкрепления и затова руската армия в този участък на фронта се опитва поетапно да напредва по сектори.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 229 далекобойни дронове по цели в Украйна, като са свалени 212. На 11 места е имало удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи, сочи сводката на украинските ВВС.

