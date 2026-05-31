Медведев изплиска легена след предполагаем удар по най-голямата АЕЦ в Украйна: Ще ударим украинска или европейска АЕЦ

31 май 2026, 8:06 часа
"Вече писах за това веднъж, но ще повторя тези сурови думи отново. Ясно е, че катастрофална повреда на турбинна или реакторна зала в атомна електроцентрала би довела до нов Чернобил. И това не би било по-добро от използването на тактическо ядрено оръжие. А отговорът на подобни действия може да бъде симетричен удар по украинските атомни електроцентрали, както и по атомните електроцентрали в страните от НАТО, участващи в конфликта". Това написа бившият руски президент и бивш руски премиер Дмитрий Медведев в официалния си канал в руския месинджър MAX. Медведев в момента е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, а MAX е приложението, с което режимът на руския диктатор Владимир Путин замества насила в Русия най-популярната социална мрежа - Телеграм.

Медведев не е написал нищо нито в Телеграм, нито в социалната мрежа "Х" - т.е. нито за по-критичната руската публика, нито за западната публика.

Ясно е, че думите му касаят непотвърдения от независими източници удар с дрон в АЕЦ "Запорожие", най-голямата атомна централа в Европа. Тя е украинска, но е окупирана от руснаците от пролетта на 2022 година и буквално е превърната в руска военна база, включително имаше данни със сателитни снимки за минирането ѝ - ОЩЕ: Минирането на АЕЦ Запорожие си остава: МААЕ потвърди

От казаното от Медведев излиза, че Русия ще нанесе удар по украинска/европейска АЕЦ, ако украинска АЕЦ бъде така повредена, че да има изтичане на радиация.

Ивайло Ачев Редактор
