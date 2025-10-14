"Скоро пак ще си играем": Имейл на принц Андрю към Джефри Епстийн разкрива дебела лъжа

Новооткрити доказателства повдигнаха нови въпроси относно връзката на принц Андрю с опозорения финансист Джефри Епстийн, години след като херцогът на Йорк настояваше, че се е дистанцирал от своя противоречив бивш приятел. Имейл, изпратен от принц Андрю до Епстийн на 28 февруари 2011 г., само ден след като широко публикуваната снимка на херцога с Вирджиния Джуфре направи сензация, подсказва, че двамата са поддържали връзка дълго след като Андрю твърдеше, че отношенията им са приключили.

Снимка: Getty Images

В съобщението Андрю изразява солидарност с Епстийн, като пише: "Аз също се тревожа за теб. Не се притеснявай за мен. Изглежда, че сме заедно в това и ще трябва да го преодолеем. Ако не, ще държим връзка и скоро пак ще си играем." Той се подписва като "Негово Кралско Височество херцогът на Йорк, KG", позовавайки се на кралския си статут и рицарския си титла от Ордена на жартиерата.

Още: Името на Илон Мъск се появи в нови материали по делото "Епстийн" (СНИМКА)

Времето, в което е изпратено съобщението, е важно. Принц Андрю е казал на BBC в едно вече прословуто интервю за "Newsnight" през 2019 г., че е пътувал до Ню Йорк през декември 2010 г. специално, за да прекъсне всякаква комуникация с Епстийн Двамата са били снимани да се разхождат заедно в Сентрал Парк по време на тази визита. Въпреки това, този новопоявил се имейл, датиран повече от два месеца по-късно, изглежда противоречи на публичното му изявление.

Снимка: Getty Images

Принц Андрю не отрича връзката си с Епстийн, като в няколко интервюта признава, че "това не е било подходящо за член на кралското семейство" и че "е хвърлило лоша светлина върху кралското семейство". Въпреки това, в интервюто си за BBC през 2019 г. той ясно заявява, че от декември 2010 г. насам не е имал никакви контакти с Епстийн, което противоречи на съдържанието на този имейл.

Разкриване на кралска история

Повторното появяване на имейла беше оповестено на 12 октомври от вестниците "The Mail on Sunday" и "The Sun on Sunday", което допринесе за още по-голямо разследване на вече накърнената репутация на кралското семейство. Съобщението, което изглежда едновременно подкрепящо и неформално, допълнително подсказва за близостта между двамата мъже, която е продължила дори и след осъждането на Епстийн през 2008 г. за склоняване на непълнолетно лице към проституция.

Снимка: Getty Images

Противоречията се засилват от снимката, която е в центъра на твърденията на Джуфре. На нея се вижда принц Андрю с ръка около раменете на Джуфре, тогава известна като Вирджиния Робъртс, в дома на Гилейн Максуел в Лондон. Джуфре, която се самоубива през април 2025 г., отдавна твърди, че е била жертва на трафик от страна на Епстийн и принудена да влиза в сексуални отношения с Андрю, когато е била едва на 17 години. Андрю последователно отрича тези твърдения.

Още: Разкриха скандалното сексуално минало и изневерите на член на кралското семейство

През 2022 г. принц Андрю постигна извънсъдебно споразумение с Джуфре, според информациите на стойност 13 милиона долара, без да признава отговорност. Въпреки финансовото споразумение, той продължава да поставя под съмнение автентичността на снимката, като по време на интервюто си за "Newsnight" намеква, че снимката може да е била цифрово променена, посочвайки по-специално положението на ръката му.

Снимка: Getty Images

Допълнителен натиск върху кралското семейство оказва отделен имейл, появил се през септември 2025 г. от бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън. В съобщението тя похвали Епстийн като "непоколебим" и "щедър" приятел, въпреки че преди това беше обещала да прекъсне връзките си с него. Отрицателната реакция от това разкритие накара няколко благотворителни организации да се отрекат от Фъргюсън и да прекратят работата си с нея.

Още: Разкрития: Джефри Епстийн е продал най-интимните тайни на принц Андрю

Докато тези слоеве от комуникация и противоречия продължават да се разкриват, принц Андрю остава символ на продължаващата полемика за монархията, която тя се опитва да овладее, пише "Marca".