След 9-годишна пауза: Първият нощен влак Берлин-Париж пристигна във Франция (СНИМКИ)

"Това е символ, от който се нуждаем в момента. Положителен, екологичен и европейски символ", заяви френският министър на транспорта Клеман Боне, който пътува във влака, предаде АФП.

Нощната линия ще се управлява от френския и немския национални влакови оператори SNCF и Deutsche Bahn, а подвижният състав е осигурен от австрийската влакова компания OeBB.

Още: Двойно по-скъпи билети за метро в Париж по време на олимпиадата

Засега са планирани три курса седмично, които ще тръгват от Париж във вторник, четвъртък и събота, а от Берлин - в понеделник, сряда и петък. От октомври 2024 г. услугата трябва да стане ежедневна. Пристигането в Париж е планирано за 10:24 ч. - час, който повечето участници в първото пътуване смятат за малко късен - в сравнение с 8:26 ч. в Берлин.

Услугата Берлин-Париж, извършвана с влаковете Nightjet, собственост на австрийската компания ÖBB, пионер във възраждането на нощните влакове в Европа, предлага редица възможности - от кушетки до седалки и спални вагони със самостоятелни стаи за един, двама или трима души.

Night train linking Berlin and Paris gets rolling again after 9-year hiatus ➡️ https://t.co/zOPyVDIPin pic.twitter.com/sHZUacklNY

"Добре, че нашите австрийски колеги разполагаха с оборудване. Те имаха визията и интелигентността да се ангажират с нощните влакове", когато повечето компании се отказваха, отдаде дължимото главният изпълнителен директор на SNCF Жан-Пиер Фаранду при пристигането на влака.

Австрийската компания инвестира значителни средства в нощни влакове, включително в нови влакове, в момент, когато през 2010 г. Западна Европа постепенно закриваше повечето си нощни маршрути.

Още: Париж грейна с коледна украса, но на икономичен режим

През 2016 г. във Франция останаха само две такива линии: едната, която се движи от Париж до Пиренеите - Латур-де-Карол или Портбу през Тулуза - и Алби, а другата - от Париж до Бриансон в Алпите.

Целта е до 2030 г. да има десет такива линии. Колективът "Oui au train de nuit" ("Да на нощния влак") призова за откриването на около тридесет нови влака и за по-мащабни инвестиции, въпреки че Франция не планира да купува нови влакове преди 2025 г.

This is very exciting. The night train between Berlin and Paris is running!! https://t.co/U6Ro7pmt8h