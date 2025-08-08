Основен футболист на ЦСКА напуска клуба, за да печели с 350% по-висока заплата в Саудитска Арабия

Столичният гранд ЦСКА е на път да осъществи голям изходящ трансфер. Още един от защитниците на "армейците" по всяка вероятност ще напусне клуба съвсем скоро. Става въпрос за Лумбард Делова. През последните седмици сериозно се заговори, че националът на Косово е предизвикал интереса на турския Чайкур Ризеспор. Малко по-късно се разпространи новината, че новакът в елита на Саудитска Арабия Ал Наджма също следи ситуацията около Делова.

Лумбард Делова все по-близо да напускане

Преди дни стана ясно, че Ал Наджма е отправил официална оферта за услугите на Делова. Първата оферта, постъпила при "червените", е била в размер на 800 хиляди евро. Столичният клуб отхвърлил предложението, а арабите добавили още 100 хиляди. Освен това "Блиц" разкри, че изкушават самия играч със заплата от 40 000 евро. В момента Делова получава по 20 000 евро на месец.

Ал Наджма предлага 70 000 евро на месец на Делова

Сега информацията бе потвърдена от колегите от "Мач Телеграф", които пишат, че Делова почти със сигурност ще приеме офертата на Ал Наджма. В последните часове арабският клуб е вдигнал предложената заплата от 40 000 евро на впечатляващите 70 000 евро на месец. Това е с 350% по-висока заплата от тази, която получава на "Армията" в момента. Ако бранителят се съгласи на предложението, то от ЦСКА няма да има какво да направят по въпроса.

Припомняме, че Делова пристигна в ЦСКА през миналата година за трансферна сума около 350 хиляди евро. Той бързо се превърна в един от основните защитници на тима и записа 39 мача с червената фланелка. Престоят му в клуба обаче изглежда към своя край. Напускането на Делова би означавало, че тимът напълно ще преконстуира защитата си, имайки предвид, че Лиъм Купър бе освободен наскоро.