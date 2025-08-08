Войната в Украйна:

Дните на Бютучи в ЦСКА са преброени - крилото обичал да върти номера, когато е решил да напуска

08 август 2025, 13:57 часа 493 прочитания 0 коментара
Дните на Бютучи в ЦСКА са преброени - крилото обичал да върти номера, когато е решил да напуска

Дните на фланговия футболист на ЦСКА Зюмюр Бютучи при „армейците“ изглеждат преброени. Както е известно, националът на Косово бе изваден от първия отбор на „червените“ лично от треньора на тима Душан Керкез. Ръководството на клуба съобщи, че крилото е аут от представителния отбор заради „нарушаване на дисциплината и поведение, което е несъвместимо с професионалните стандарти и вътрешния ред в клуба“.

В Анталияспор също са си изпатили от Бютучи 

Колегите от „Тема спорт“ съобщиха, че това не е първият път, в който Бютучи се забърква в подобен скандал. Според информациите крилото обича да върти номера на своите клубове, когато е решил да напусне. Именно такъв е бил случаят с предишния тим на косовския футболист – Анталияспор.

Зюмюр Бютучи

Припомняме, че той пристигна в ЦСКА именно от турския отбор, след като разтрогна договора си по вина на клуба. В крайна сметка Бютучи е осъдил Анталияспор във ФИФА и е принудил клуба да му изплати всички заплати до края на договора като сумата надвишава 2 милиона евро. Затова и феновете на турския отбор са го кръстили „Крадеца“.

Крилото най-вероятно ще поиска солидна неустойка от ЦСКА 

Все още не е ясно точно как ще се разделят ЦСКА и Бютучи. Възможно е крилото да поиска доста солидна компенсация, за да разтрогне договора си с клуба. 28-годишният футболист е обвързан с „червените“ до лятото 2026-та. До момента косовският национал има на сметката си 20 мача за „армейците“ във всички турнири, в които е реализирал пет попадения, а също така е направил две асистенции.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно треньорът на ЦСКА Душан Керкез коментира случая с Бютучи на пресконференция преди мача с Черно море.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Анталияспор Зюмюр Бютучи
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес