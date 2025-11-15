След Лувъра: Нов грандиозен обир на бижута във Франция (ВИДЕО)

Кражба на бижута на стойност между 500 000 евро и 1 милион евро, е извършена в сряда вечерта в бижутерски магазин в северния френски град Рубе, предаде Le Monde, позовавайки се на съобщение в AFP в събота, 15 ноември и на прокуратурата на Лил, потвърждавайки информация от регионалния всекидневник La Voix du Nord. Според регионалния всекидневник няколко души са нахлули в магазин за бижута в центъра на Рубе през нощта и са държали бижутера и съпругата му за заложници в дома им, преди да си тръгнат с впечатляващата си плячка.

Какво се знае до момента?

Прокуратурата в Лил заяви, че е започнала разследване на престъпление, извършено от организирана група, за изнудване с оръжие и участие в престъпно сдружение с цел подготовка на престъпление. Разследването е поверено на отдела за борба с организираната престъпност в Лил и разследванията „продължават“, заяви прокуратурата. ОЩЕ: След обира: Лувърът мести част от бижутата си във Френската централна банка

Празните торби и банкомата

Междувременно също в сряда сутринта, пак в Рубе, няколко престъпници унищожиха сейф за парични преводи в главната поща на града с експлозиви , без да причинят наранявания. Те избягаха с голяма чанта.

Открадната от сейфа чанта не е съдържала пари, а просто други празни чанти, заяви говорител на групата La Poste в О дьо Франс.

Шестима души са били арестувани между сряда вечерта и четвъртък сутринта във връзка с това отделно дело, образувано за „организиран грабеж“, „престъпен сговор за извършване на престъпление“ и „унищожаване на имущество с взривни средства в организирана група“, според прокуратурата в Лил.

💥🇫🇷 Braquage spectaculaire à Roubaix : un distributeur attaqué à l’explosif en plein jour, les malfaiteurs ont pris la fuite avec leur butin. #JT20h pic.twitter.com/64S9mGbMdz — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 12, 2025

Двете престъпления идват седмици след грандиозния обир на бижута в Лувъра. ОЩЕ: Часове след обира в Лувъра: Изчезна съкровище от друг френски музей