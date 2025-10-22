Часове след обира в Лувъра: Изчезна съкровище от друг френски музей

Друг френски музей беше ограбен само часове след кражбата в Лувъра, съобщават социалните мрежи. Този път целта бе Домът на просвещението „Дени Дидро“ в Лангр. Крадци задигнаха истинско съкровище - уникална колекция от близо 2000 монети: 1633 сребърни и 319 златни, сечени между 1790 и 1840 г., с приблизителна стойност около 90 000 евро. В официално изявление градската администрация в Лангр остро осъди акта на вандализъм и кражба, като го нарече атака срещу споделеното културно наследство. Но може би е време да започнем да говорим за системен провал в сигурността? Риторичния въпрос задават редица френски медии.

Щетите от дръзкия обир в Лувъра

Припомняме, че на 19 октомври бижутата на Наполеон бяха откраднати посред бял ден от Лувъра. Френските медии съобщиха, че бандата, предполагаемо от четирима обирджии, е влязла през сервизна зона близо до Сена и е избягала със скутери към магистрала A6.

Операцията е била "много професионална и с организация на високо ниво", без данни за пострадали. От полицията обаче смята, че е имало и съучастници на четиримата.

Девет от 23-те предмета от колекцията бижута на Наполеон са били откраднати. Малка е утехата, че крадците са пропуснали най-големия диамант в колекцията и един от най-известните в света - "Регент".

Той е над 140 карата. Освен това, френската полиция е намерила диамантена корона, открадната от грабителите - близо до музея, счупена.

Тя е била на императрица Евгения – съпруга на Наполеон III, украсена със златни орли и инкрустирана с 1 354 диаманта и 56 изумруда.

Щетите от обира на Лувъра се оценяват на 88 милиона евро, въпреки че се твърди, че историческата стойност на откраднатите бижута е много по-голяма.

Парижкият прокурор Лаура Беко подчерта, че е малко вероятно крадците да се възползват дори от малка част от тази сума, освен ако не разтопят бижутата.

