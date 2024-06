Около 400 руски войници са в капан в химическия завод във Волчанск, масово се предават (ВИДЕА)

В катастрофална ситуация са около 400 руски войници, които сега са откъснати от останалите руски сили, писа и Forbes на 16 юни.

Една от главните задачи на руснаците още от първите дни на боевете в града бе да се закрепят на територията на завода, където те заеха основната сграда и още няколко спомагателни. Командването им бе поставило за задача да превземат завода, за да форсират оттам реката и да пробият към Южен Вовчанск. Само че украинците отрязаха пътя им и държат завода под огневи контрол. Руските войници нямат шанс да получат подкрепления нито да се евакуират.

Според Forbes планът на руснаците се провали, когато украинските войски – вероятно от 9-ти стрелкови батальон, от 36-та бригада на морската пехота или от Руския доброволчески корпус – атакуваха западно от химическия завод и напреднаха няколко пресечки на север, отрязвайки руснаците, които са в завода, от останалите им части. Украинският о.з. полковник Константин Машовец оценява тези руски военни в момента вече на около 200 души.

Сега украинците постепенно унищожават тези руски войници с перманентни обстрели, включително с авиобомби.

В украинските военни телеграм канали съобщенията са, че около 30 руски военни вече са се предали, че остават между 200 и 300 души, а радиоефирът "е изпълнен със сополиво хленчене, че почти нямали боеприпаси и консумативи, спасете ни, помогнете ни, искаме да живеем и да се приберем при майките си".

