Лайфстайл:

Мадуро е свален от самолета с торба на главата? (ВИДЕО)

04 януари 2026, 01:31 часа 461 прочитания 0 коментара
Мадуро е свален от самолета с торба на главата? (ВИДЕО)

Задържаният от американските специални сили венецуелски диктатор Николас Мадуро е бил транспортиран със самолет до Ню Йорк, съобщават канали в социалните мрежи. На разпространени в социалните мрежи кадри се вижда човек с торба на главата, с ръце в белезници и оковани крака, който е изведен от самолета и придружен от десетки агенти на ФБР - твърди се, че това е именно Мадуро. 

Още: Зеленски за Венецуела: Като ще е така с диктаторите, САЩ знаят какво да правят оттук-нататък (ВИДЕО)

Информацията няма засега потвърждение от официални източници. Има съмнения, че е възможно кадрите да са манипулирани с изкуствен интелект.

Има информации също, че Мадуро ще бъде отведен в затвора, където излежава присъдата си рапърът Пъф Деди, който е осъден за престъпления, свързани с проституция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела и ще почнат да печелят пари от петрола (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Николас Мадуро война Венецуела
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес