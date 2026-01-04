Мадуро е свален от самолета с торба на главата? (ВИДЕО)

Задържаният от американските специални сили венецуелски диктатор Николас Мадуро е бил транспортиран със самолет до Ню Йорк, съобщават канали в социалните мрежи. На разпространени в социалните мрежи кадри се вижда човек с торба на главата, с ръце в белезници и оковани крака, който е изведен от самолета и придружен от десетки агенти на ФБР - твърди се, че това е именно Мадуро.
Информацията няма засега потвърждение от официални източници. Има съмнения, че е възможно кадрите да са манипулирани с изкуствен интелект.
Има информации също, че Мадуро ще бъде отведен в затвора, където излежава присъдата си рапърът Пъф Деди, който е осъден за престъпления, свързани с проституция.
Nicolás Maduro is now being given a perp walk by the United States government as he is escorted off the plane blindfolded with his hands tied and surrounded by dozens of men. pic.twitter.com/dYQgELIW4i— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 3, 2026
Deposed President Maduro gets Escorted Out of the aircraft, seen in shackles. pic.twitter.com/gRmZadudvR— Lives&Lores (@LivesandLores) January 3, 2026