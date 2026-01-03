Руската реакция за американските удари във Венецуела

Венецуела трябва да определя съдбата си без външна намеса, заяви външното министерство на Русия, цитирано от ТАСС. Изявлението е във връзка със събитията във Венецуела. „На Венецуела трябва да бъде гарантирано правото сама да определя съдбата си, без каквато и да било деструктивна външна намеса“, се казва в текста. „Латинска Америка трябва да остане зона на мир, за каквато се провъзгласи през 2014 г. А на Венецуела трябва да бъде гарантирано правото самостоятелно да определя съдбата си, без каквато и да е деструктивна, още повече военна, външна намеса“, подчертават от ведомството.

Неприязън

Претекстите на Вашингтон за оправдаване на въоръжената агресия срещу Венецуела са несъстоятелни, се казва още в изявлението. „Идеологизираната неприязън надделя над деловия прагматизъм и готовността за изграждане на отношения на доверие и предсказуемост“, се допълва в документа.

„Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това предизвиква дълбока загриженост и осъждане“, посочват още от дипломатическото ведомство. Русия поддържа постоянен контакт с венецуелските власти, се казва в изявлението на руската дипломация.

Междувременно президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че "категорично осъжда акта на американска агресия срещу Венецуела".

