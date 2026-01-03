Спорт:

Зеленски за Венецуела: Като ще е така с диктаторите, САЩ знаят какво да правят оттук-нататък (ВИДЕО)

03 януари 2026, 22:27 часа 594 прочитания 0 коментара
Зеленски за Венецуела: Като ще е така с диктаторите, САЩ знаят какво да правят оттук-нататък (ВИДЕО)

"За Венецуела - какво мога да кажа? Ако с диктаторите ще се действа така, то САЩ знаят какво да направят след това". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който коментира случилото се пред днешния ден във Венецуела - Още: Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела и ще почнат да печелят пари от петрола (ВИДЕО)

Междувременно, в социалните мрежи се появи модифицирана снимка на задържания от американците венецуелски диктатор Николас Мадуро - вместо неговото лице и фигура са сложени тези на руския му колега Владимир Путин:

Руското външно министерство побърза официално да публикува изявление, с което настоя Мадуро и съпругата му да бъдат освободени от САЩ. Проблемите между Венецуела и САЩ трябва да се решават по пътя на диалога, настоя ведомството, водено от Сергей Лавров - сякаш Русия така решава проблемите си с Украйна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес също настоя Мадуро да бъде освободен и обяви, че той е единственият легитимен президент на латиноамериканската страна - малко след като Тръмп каза, че Родригес е предала на САЩ, че ще направи всичко, за да бъде Венецуела стабилна и че тя нямала друг избор, освен да следва "наставленията" на Вашингтон - Още: Тръмп и Рубио заплашиха Колумбия и Куба (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Диктатори Николас Мадуро Володимир Зеленски война Украйна война Венецуела
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес