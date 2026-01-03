Зеленски за Венецуела: Като ще е така с диктаторите, САЩ знаят какво да правят оттук-нататък (ВИДЕО)

"За Венецуела - какво мога да кажа? Ако с диктаторите ще се действа така, то САЩ знаят какво да направят след това". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който коментира случилото се пред днешния ден във Венецуела - Още: Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела и ще почнат да печелят пари от петрола (ВИДЕО)
👏If it is possible to deal with dictators like that, just like that, then the United States of America knows what to do next— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026
Zelensky talking about Putin after Maduro's capture by the US: pic.twitter.com/iJ4Ea8ej1q
Междувременно, в социалните мрежи се появи модифицирана снимка на задържания от американците венецуелски диктатор Николас Мадуро - вместо неговото лице и фигура са сложени тези на руския му колега Владимир Путин:
Need this pic.twitter.com/916S04OofA— WarTranslated (@wartranslated) January 3, 2026
Руското външно министерство побърза официално да публикува изявление, с което настоя Мадуро и съпругата му да бъдат освободени от САЩ. Проблемите между Венецуела и САЩ трябва да се решават по пътя на диалога, настоя ведомството, водено от Сергей Лавров - сякаш Русия така решава проблемите си с Украйна.
Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес също настоя Мадуро да бъде освободен и обяви, че той е единственият легитимен президент на латиноамериканската страна - малко след като Тръмп каза, че Родригес е предала на САЩ, че ще направи всичко, за да бъде Венецуела стабилна и че тя нямала друг избор, освен да следва "наставленията" на Вашингтон - Още: Тръмп и Рубио заплашиха Колумбия и Куба (ВИДЕО)
⚡ Venezuela’s vice president demanded the release of Maduro and his wife— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026
Meanwhile, media reports say that a plane believed to be carrying the couple has departed from the U.S. military base in Guantánamo. The aircraft is heading toward the U.S. coastline. pic.twitter.com/f7EgugfSjd