Следновогодишна лекция на Александър Николов не стигна на Лубе срещу лидера в Италия

Волейболист №2 в света Алексанъдр Николов стартира мощно 2026 година! Българският състезател записа много силен двубой за своя тим Лубе Чивитанова, който обаче отстъпи с 1:3 (22:25, 20:25, 25:21, 22:25) при визитата си на Итас Трентино (Тренто) в двубой от 14-ия кръг на Суперлигата на Италия. Родният национал заби 24 точки, с което стана най-резултатен в срещата. По този начин Николов оглави временно и класацията при реализаторите с 276 точки.

Само в третия гейм тимът на Медеи успя да наложи темпото си. В останалите част Трентино доминираше. Това бе втора поредна загуба за Лубе след отпадането си на1/4-финалите за Купата на Италия от Перуджа.

Иначе за Лубе Матия Ботоло добави 15 точки, а Джовани Мария Гарджуло се отличи с 10 точки. Волейболист №1 в света за 2025 година Алесандро Микиелето заби 17 точки за успеха на Тренто. Тео Фор и Жорди Рамон добавиха по 15 точки за успеха на Тренто. Така Тренто остава лидер с 35 точки (12 победи, 2 загуби). Лубе е на 6-а позиция с актив от 25 точки (8 победи, 6 загуби).

След тази среща Николов излезе начело на класацията за най-резултатни волейболисти в Италия. Българинът изпревари диагоналът на Милано Фере Регерс с 4 точки. Последният обаче все още не е изиграл мача си със своя тим от кръга.