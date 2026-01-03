Индия с безпрецедентни мерки за контрол на вноса на руски и американски петрол

Индийското правителство затегна контрола върху покупките на руски петрол в опит да осигури по-добри търговски отношения със САЩ, предаде Reuters. Отделът за планиране и анализ на петрола към индийското министерство на петрола и природния газ е поискал от местните рафинерии да представят седмични отчети за покупките на петрол от Русия и САЩ. Получената информация се изпраща директно до офиса на индийския премиер Нарендра Моди, според източници на Reuters.

"Имаме нужда от навременни и точни данни за вноса на петрол в Русия и САЩ, така че когато САЩ поискат информация, да можем да предоставим проверени числа, вместо да разчитаме на вторични източници", поясни един от източниците от индийската държавна администрация.

Обикновено данните за покупките на петрол от индийските компании се записват в месечна митническа статистика и отчети от частни анализатори. За първи път правителството на Индия изисква от рафинериите да предоставят тази информация седмично.

На индийските рафинерии не е дадена пряка заповед да намалят покупките си на руски петрол. Въпреки това, източниците на Reuters от индийската държавна администрация, заедно с източници от индустрията, заявиха, че очакват вносът на руски петрол да падне под 1 милион барела на ден през следващите месеци.

През 2025 г. руският петрол е представлявал 35% от вноса на черно злато в Индия, докато американският е бил 6,6%. Индия също така обмисля увеличаване на покупките си на американски петрол, за да осигури потенциално търговско споразумение със Съединените щати, след като Вашингтон удвои вносните мита върху индийски стоки до 50% през 2025 г. като наказание за големи покупки на руски петрол.

