ЦСКА изгради кът в памет на Димитър Пенев, фенове почетоха легендата на българския футбол (ВИДЕО)

От ЦСКА направиха възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, пред който десетки фенове на "армейците" почетоха легендарния български футболист и треньор. Пред централния вход на стадион “Българска армия” бяха поставени две големи снимки на Стратега от Мировяне. Едната бе от времето му на играч на "червените", а другата - като треньор на столичния гранд. Пенев си отиде от този свят на 80-годишна възраст.

Фенове на ЦСКА се събраха пред "Армията", за да почетат Димитър Пенев

Веднага след оформянето на възпоменателния кът, привържениците започнаха да идват и да поднасят цветя, шапки и шалове в знак на уважение към Димитър Пенев. Сред присътващите бе и лидерът на сектор "Г" Иван Велчев-Кюстендилеца.

"Една неделима част от ЦСКА вече я няма, защото най-червеният армейски пламък угасна завинаги. Отиде си най-великият от нас. Най-чистото армейско сърце. Наричаха го Стратега. Казваха му господин Пенев. Други го знаеха като Пената. Какво е общото между всички тях? Никой никога не каза лоша дума за него. Легенда на терена, легенда на скамейката, легенда в живота. Ще пазим светлия спомен за него в умовете и сърцата ни. До последен дъх и с цялото сърце!", написа Велчев в социлните мрежи.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев също отдаде почит на Пенев: „С огромна тъга свеждам глава пред паметта на човека, треньора и личността Димитър Пенев. Няма да забравя съветите ти и отношението ти към мен. „За нас ти си легенда и пример, който всички ние може да следваме. Благодаря ти! Никога няма да те забравим, завинаги един от нас“, написа наставникът на "армейците".

Също така от ЦСКА информираха, че поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

