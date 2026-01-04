Войната в Украйна:

Колеблива Барса се измъкна в каталунско дерби с красиви голове в края

Барселона постигна труден успех с 2:0 в градското дерби с Еспаньол от 18-ия кръг на Ла Лига. До 86-ата минута паритетът властваше, но появилият се от скамейката Дани Олмо изведе "блаугранас" напред в резултата с красиво попадение. Малко по-късно Роберт Левандовски сложи точка на спора. С две асистенции се отчете Фермин Лопес, а вратарят Жоан Гарсия направи куп важни спасявания. Барса е лидер в класирането с 49 точки. Еспаньол е пети с 33 точки.

Домакините влязоха с хъс и желание. Въпреки това Торес можеше да открие резултата, ако бе демонстрирал повече съобразителност. Испанецът пропусна още веднъж в 12-ата минута. Малко по-късно Роберто Фернандес изскочи очи в очи с Жоан Гарсия, който спаси. До почивката стражът на Барса, който играе срещу бившия си тим, пак се намеси. През първото полувреме Еспаньол седеше много добре в отбрана.

Началото на втората част бе динамино. Дмитрович изби опасен удар с глава на Гундев. Фернандес пък два пъти избяга на отбраната на "лос кулес", но Гарсия внимаваше. Ханзи Флик реагира с пускането в игра на Роберт Левандовски, Педри и Дани Олмо. Еспаньол продължаваше да тормози Жоан Гарсия, който направи поредица от спасявния.

Ходът на Флик от скамейката даде резултат в 86-ата минута, когато Лопес се освободи елегантно от противник и пусна към Олмо. Вторият стреля изключително красиво за 0:1. В 90-ата минута Фермин Лопес осъществи нова акция и намери Левандовски, който копна за 0:2.

