Любопитно:

Рома и Ювентус стъпиха накриво в Серия А (РЕЗУЛТАТИ)

04 януари 2026, 00:30 часа 386 прочитания 0 коментара
Рома и Ювентус стъпиха накриво в Серия А (РЕЗУЛТАТИ)

Рома допусна поражение с минималното 0:1 при визитата си на Аталанта в двубой от 18-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в срещата реализира Джорджо Скалвини, който засече центриране в наказателното поле. Гол на Джанлука Скамака бе отменен заради засада в 28-ата минута след дълго преразглеждане с ВАР. "Вълците" останаха с 33 точки на петата позиция. Аталанта се изкачи с две позиции до осмото място с актив от 25 пункта.

Рома загуби от Аталанта

По-рано през деня Ювентус прекъсна серията си от три поредни шампионатни победи след домакинско равенство 1:1 с непретенциозния Лече. "Старата госпожа" срещна неочаквана съпротива от гостуващия тим, който с героични усилия измъкна ценна точка в битката си за оставане в елита.

В добавеното време на първата част Ламек Банда даде преднина на гостите, а Уестън Маккени изравни за Юве в началото на второто полувреме. Ключовият момент в мача бе в 66-ата минута, когато реферът отсъди дузпа в полза на домакините за игра с ръка след намесата на ВАР, но нападателят Джонатан Дейвид пропусна от бялата точка.

Резултати от от 18-ия кръг на Серия А:

Комо - Удинезе 1:0

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Дженоа - Пиза 1:1

Сасуоло - Парма 1:1

Ювентус - Лече 1:1

Аталанта - Рома 1:0

ОЩЕ: Колеблива Барса се измъкна в каталунско дерби с красиви голове в края

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ювентус Рома Серия А Аталанта
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес