Рома и Ювентус стъпиха накриво в Серия А (РЕЗУЛТАТИ)

Рома допусна поражение с минималното 0:1 при визитата си на Аталанта в двубой от 18-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в срещата реализира Джорджо Скалвини, който засече центриране в наказателното поле. Гол на Джанлука Скамака бе отменен заради засада в 28-ата минута след дълго преразглеждане с ВАР. "Вълците" останаха с 33 точки на петата позиция. Аталанта се изкачи с две позиции до осмото място с актив от 25 пункта.
По-рано през деня Ювентус прекъсна серията си от три поредни шампионатни победи след домакинско равенство 1:1 с непретенциозния Лече. "Старата госпожа" срещна неочаквана съпротива от гостуващия тим, който с героични усилия измъкна ценна точка в битката си за оставане в елита.
В добавеното време на първата част Ламек Банда даде преднина на гостите, а Уестън Маккени изравни за Юве в началото на второто полувреме. Ключовият момент в мача бе в 66-ата минута, когато реферът отсъди дузпа в полза на домакините за игра с ръка след намесата на ВАР, но нападателят Джонатан Дейвид пропусна от бялата точка.
Резултати от от 18-ия кръг на Серия А:
Комо - Удинезе 1:0
Дженоа - Пиза 1:1
Сасуоло - Парма 1:1
Ювентус - Лече 1:1
Аталанта - Рома 1:0
