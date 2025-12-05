Вече 21 са членките на НАТО, които ще финансират Украйна с оръжия

Вече 21 (от общо 32) станаха членките на НАТО, които се присъединиха към инициативата за оръжейна помощ за Киев под наслов "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL - Prioritized Ukraine Requirements List). Общата сума на поетите ангажименти достигна 4,18 милиарда долара, обяви днес украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Укринформ.

Генералният секретар на Алианса Марк Рюте изрази желанието си членките да изразходват от догодина общо над 1 милиард долара месечно за закупуване на американско оръжие за Киев, съобщи ДПА. Парите ще бъдат използвани и за прехващачи към системи за противовъздушна отбрана.

PURL е инициатива, стартирана от САЩ и НАТО, за снабдяване на Украйна със стратегически важна военна техника, като се даде възможност на членовете на Алианса да финансират доставката на произведени в САЩ оръжия и оборудване. Програмата позволява на страните партньори да финансират обществените поръчки съгласно приоритетния списък с нужди на Украйна, договорен със САЩ и НАТО.

"Австралия и Нова Зеландия също ще дадат принос за PURL, това са първите партньори на НАТО, които го направиха. А това означава, че съюзниците и партньорите вече са се ангажирали с над 4 милиарда долара", каза Рюте пред репортери в сряда в Брюксел, отбелязва Ройтерс.

В срещата в сряда участие взе и министърът на външните работи на България Георг Георгиев. Той подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото, съобщиха от МВнР.

Един милиард долара само от срещата на Съвета НАТО-Украйна

Външният министър на Украйна Сибиха заяви в сряда, че в резултат само от състоялата се в Брюксел в сряда среща на Съвета НАТО – Украйна са дошли още 1 милиард долара по оръжейната инициатива, предаде Укринформ. Ръководителят на украинската дипломация отбеляза, че в сравнение с предишните срещи на Съвета НАТО-Украйна, в които е участвал, тази в сряда е била най-продуктивна.

Готовност и за изпращане на войски в Украйна

Естония изрази в Брюксел готовност и за изпращане на военни части в Украйна, ако гаранциите за сигурност за Киев включват разполагането на мироопазващи сили.

Освен това естонското правителство одобри и проектозакон за присъединяването на страната към Конвенцията за създаване на Международна комисия по искове за Украйна. Това бе съобщено на сайта на Министерството на външните работи на балтийската държава. "Русия трябва да компенсира всички щети, които е нанесла чрез нарушения на международното право. Комисията по искове, с помощта на функциониращия регистър на щетите, ще допринесе да се гарантира, че няма да властва безнаказаност и че Украйна ще получи справедливо обезщетение", каза естонският външен министър Маргус Цахкна.

Германия, Норвегия и Полша увеличават финансирането

Германия оповести увеличение в своето финансиране за оръжейната програма на НАТО PURL, предаде ДПА. Германският външен министър Йохан Вадефул обяви в Брюксел, че страната му ще предостави още 200 милиона долара за закупуване и доставки на американски оръжия и боеприпаси за Украйна. Това надхвърля с около 25 милиона долара обещаното по-рано от министъра на отбраната Борис Писториус - 150 милиона евро, или 174,6 милиона долара.

Полша и Норвегия ще увеличат финансирането, за да достигнат съвместно 500 милиона долара за покупки на американски оръжия, допълва агенцията. Правителствата на Австралия и Нова Зеландия решиха да предоставят на Украйна пакет от военна помощ на стойност над 70 милиона долара.