Дронове казаха "Добро утро" на базата на кадировците от "Ахмат" в Гудермес (ВИДЕО)

В нощта на 2 декември украински дронове удариха базата на полка „Ахмат“ в чеченския град Гудермес, съобщават руските медии, а украински източници сипят видеоклипове. Местните жители са чули експлозии. Лидерът на Чечения Рамзан Кадиров все още не е коментирал нощното нападение. На 27 ноември в Грозни избухна пожар на територията на полка „Ахмат-Север“ на Руската гвардия - също след атака с безпилотни летателни апарати.

Украинският канал Supernova+ направи геолокализация на нападението от изминалата нощ и установи, че ударите са засегнали сградата на Областния отдел на вътрешните работи в Гудермес.

Кадри показват и последствията от нощните удари - говори се за значителни щети по сграда на Федералната служба за сигурност (ФСБ) в Ачхой-Мартан в Чечня.

Footage shows the aftermath of overnight strikes, reportedly on an FSB building in Achkhoy-Martan, Chechnya. The location suffered significant damage. https://t.co/WaalcJ2Lu0 pic.twitter.com/4NJPipCaB7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 2, 2025

Кои са "Ахмат"?

Силите на батальон "Ахмат", известни като кадировци, са чеченски подразделения, лоялни на лидера си. Те получиха прякора "TikTok бойци", предимно като обида, защото публикуват видеа в социалните мрежи, в които позират с оръжия, карат в конвои, викат лозунги или стрелят в празни полета. Много от тези клипове изглеждат инсценирани или силно редактирани с пропагандна цел, а не като реални кадри от бойни действия.

