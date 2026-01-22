След зимата картите на Украйна срещу Путин ще са по-силни – послание от Давос. Поглед към руския план "Трезор" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна ще има по-силни карти срещу Путинова Русия, ако премине през зимата и оцелее през следващите месеци. Това уверено заяви генерал Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна. Келог говори на събитие на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос – т. нар. Закуска за Украйна. "Разбирам, че е тежка зима. Знам какво се случва в Киев, знам какви са температурите. Но ако Украйна оцелее тази зима, януари и февруари, и стигнем до март и април, предимството ще бъде на ваша страна, на страната на Украйна, а не на Русия", каза Келог.

Иначе хаосът, който Тръмп непрекъснато всява по света, не подмина и Украйна. Вчера, 21 януари, Тръмп обяви среща с украинския президент Володимир Зеленски в Давос, на Световния икономически форум. Тръмп обаче директно каза следното – срещата ще е на 21 януари. Само че от офиса на Зеленски бързо казаха, че украинският президент си е в Украйна и основен приоритет му е работата по възстановяване на подаването на ток в страната след поредната масирана комбинирана руска въздушна атака. В крайна сметка беше изяснено, че срещата ще е днес, 22 януари. А Тръмп пак говори гръмко – Зеленски и Путин ще са глупаци, ако не сключат споразумение за мир, а той не вярвал, че са глупави. Според Bloomberg обаче, руският диктатор счита за приоритет американско и съответно международно признание на Крим и други окупирани украински земи, а това сега го няма в проекта за мирен план от 20 точки, за който САЩ, Украйна и Европа имат принципно съгласие. Путин не желае и натовски войници на украинска земя като част от гаранции за сигурност за Украйна, но гледал като цяло на проекта от 20-точки като стъпка напред. Припомняме, че днес, 22 януари, се чака нова среща между него и Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток, който отдавна стана главна фигура от американска страна в преговорите за мир в Украйна – ОЩЕ: Зеленски е в Украйна, но Тръмп обяви среща с него в Давос (ВИДЕО)

⚡️Trump and Zelensky to hold a meeting tomorrow



“I’m going to meet with Volodymyr Zelensky later today. I believe they are at a stage where they can move toward each other and strike a deal,” Donald Trump said.



“And if they don’t do that, then they’re stupid. That applies to… pic.twitter.com/jaKtl95AO2 — NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026

Секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров обяви в канала си в Телеграм, че украинска делегация отново е провела разговори със считания за един от най-мощните инвестиционни фондове в света – Black Rock. Той не дава повече детайли за срещата, освен че нейната тема е била следвоенното възстановяване на Украйна. Отделно, украинците са провели среща със Стив Уиткоф, както и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, който в последно време също е част от преговорния процес за мир.

И отново за Украйна – финландският президент Александър Стуб направи кратък обзор какво е постигнала Путинова Русия в Украйна през последните 4 години. Окупирала е приблизително 20% от украинските земи, но чрез активни военни действия само 2% и за това е платила с над 1 000 000 убити и ранени войници, като руската армия изобщо не може да напредне така, както се очакваше в началото на войната. Още – заради тези действия на Путин, в НАТО влязоха две нови държави – Финландия и Швеция, а сферата на влияние на Русия се свива. Руската икономика е под непрестанен натиск, инфлацията стига 30% за първите 2 седмици на 2026 година, основната лихва – 16%, няма никакъв растеж и резервите се изчерпват. Скоро няма да има достатъчно пари да се плаща на войниците, убеден е Стуб, който подчерта и, че Европа ударно увеличава парите за отбрана и военно дело заради политиката на Путин. А Украйна твърдо пое по проевропейски курс. Всичко това е стратегическо поражение за Путин, категоричен е Стуб.

“What has Russia achieved in 4 years of war?” — Finland’s President delivers a brutal verdict



Alexander Stubb explained why Putin’s war is a complete failure on all fronts.



— ~20% of Ukraine occupied

— ~1 million killed and wounded

— Sphere of influence reduced

— Economy… pic.twitter.com/u0VyDmksiA — NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно данните на украинския генщаб, интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се повиши по-рязко на дневна база, но като общ обем остава далеч от най-тежките дни досега на бойното поле в пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. На 21 януари са станали 154 бойни действия, с 44 повече спрямо 20 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 197 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 13 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3552 изстреляни снаряда, като това е с около 250 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6183 FPV дрона, което е с около 1600 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian troops from the 8th Air Assault Corps destroyed two Russian Buk air defense systems, a Buk-M2 and a Buk-M3, in a single day on the Northern Slobozhansky front. The strikes followed drone reconnaissance by the Kursk drone unit, which detected the systems hidden in a… pic.twitter.com/mYLeOZbs3s — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2026

Пак Покровското направление е най-горещото, макар че това при Гуляйполе е де факто равностойно. В Покровското направление са били спрени 38 руски пехотни атаки, като украинският генщаб за пореден път посочва Покровск и Мирноград като места на боеве. При Гуляйполе, в Запорожка област, са отблъснати 36 руски пехотни атаки. Пак в Запорожка област, в най-западната част – Ореховското направление, не е имало нито една руска пехотна атака за последните 24 часа. В съседното от юг на Покровск Олександриевско направление е имало само 8 руски пехотни атаки, докато североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 10 руски пехотни атаки. По-на север, в Лиманското, Купянското и Южнослобожанското направление, няма нито един сектор на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание на руския план "Трезор" в нов свой анализ. Машовец го описва така – руснаците опитват да въведат интегрирана информационна среда на тактическо ниво чрез хардуер, с която да повишат ефективността на действията на армията си. Идеята е да се събира централизирано разузнавателна информация от всякакви източници, да бъде обработвана и да се предава на съответното командване и части за планиране и действие. На теория целият процес ще е по-автоматизиран, това ще даде възможност да се вземат по-бързо решения и да се печели инициатива на фронта. По план "Трезор" трябва да бъде тестван практически през април 2026 година, твърди Машовец.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира направлението към Константиновка, като казва вече заявени неща: че руснаците се опитват да обкръжат града, а не да го щурмуват фронтално и че от лятото насам нищо особено не са постигнали като по-стабилни и важни стратегически позиции в това направление. А руският военнопропаганден канал "Рибар" утешително твърди без никакви видеодоказателства, че руски войници влезли в микрорайон "Гора" на населеното място Гора т.е. дори не е Константиновка. В дневния обзор на колегите им от "Два майора" няма нищо забележително, всичко минава под мотото "тежки боеве".

И още – руският генщаб планира да осигури 2600 единици моторни превозни средства за руската армия (1000 мотори, 1385 АТВ, 286 бъгита). Само че още 5200 такива превозни средства ще останат в резерв през 2026 година, като над 4200 тепърва трябва да бъдат произведени от руския военнопромишлен комплекс (ВПК). А 2600-те единици трябва да бъдат доставени през първото тримесечие, но в момента нуждите на руската армия в това отношение се задоволяват само на около 2/3 от необходимото, добавя Машовец. Той посочва и, че продължава да се окомплетова нова руска бригада, която да се занимава само с работа с дронове – 50-та бригада. Според украинския военен експерт обаче амбицията на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов бригадата да може всичко в областта на безпилотните летателни апарати всъщност води до хаос.

