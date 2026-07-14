Сметката с прегорели кораби от руския сенчест флот набъбва (ВИДЕО)

Още 11 кораба, част от руския сенчест флот, са били ударени тази нощ от "Птиците на Мадяр" в Азовско море. "Птиците" е де факто позивната на 414-ти полк на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), чийто световноизвестен командир е Роберт Бровди с позивна "Мадяр". Той е командващ и на Силите за операции с безпилотни системи на ВСУ - ОЩЕ: Нова рафинерия на "Газпром" е в пламъци, удар има и в Геленджик (ВИДЕО)

Самият Мадяр публикува отново равносметката в профилите си в социалните мрежи, като заяви, че 5 от уцелените от украинските далекобойни дронове кораба са танкери. Други 5 са товарни кораби (сухи товари), ударен е и 1 влекач.

"Сенчестият флот страда от анорекция, трябва да изчезне като вид. Мнозина не разбират какво се случва в тази морска война. Откъде са дошли тези танкери, каква е тяхната мисия и защо "Птиците" ги удрят, не ги потапят, а ги превръщат в призраци, носещи се в морето. Когато намеря време, определено ще запиша видео с обяснения. Парализата на сенчестия флот (малки и средни плоскодънни танкери с товаропреносимост до 7000 тона) прави невъзможен износа на "черно злато" от пристанищните съоръжения на Руската федерация през Волго-Донския канал и Азовско море към големи танкери, които няма как да стигнат до пристанищните съоръжения поради по-дълбокото си газене и биват зареждани от тези по-малки "танкери-куриери". Един голям танкер поема товар от 12-15 по-малки. Също така, изгарянето на тези прогнили цистерни (и влекачи, които упорито ги влачат през морето) ограничава доставките на бензин до Крим през тясното гърло на плитките води на Азовско море, оставяйки основния и много опасен метод за доставка с автомобилни и железопътни цистерни, които също са под огневия контрол на Свободолюбивата украинска птица, по асфалт или жп релси", уточни Мадяр.

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